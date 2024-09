Urlaub auf Mallorca: Plötzlich tauchen Schilder an der Playa auf – Touristen sind total verblüfft

Es ist Anfang September und noch immer sind Tausende Menschen auf Mallorca, um auf der Insel Urlaub zu machen. Nachdem das Wetter am Montag (2. September) und Dienstag bei einigen Touristen für Ernüchterung sorgte, strömten die Menschen in den Tagen danach wieder an die Playa.

Denn nach mehreren Tagen wolkenverhangenem Himmel strahlt die Sonne am Donnerstag (5. September) endlich wieder mit voller Kraft. Kein Wunder also, dass die Playa von S’Arenal an diesem Nachmittag stark besucht ist. In der Sonne liegen und baden gehen – das ist die Hauptbeschäftigung der Urlauber. Bis plötzlich immer wieder gellende Pfiffen ertönen und auf einmal Schilder am Strand auftauchen, die hier zuvor nicht standen. Was hat es damit auf sich?

Urlaub auf Mallorca: Strandbesuch nimmt plötzliche Kehrtwende

Es scheint das immer gleiche Spiel zu sein. Zieht ein Gewitter über die Insel, hat das für die Menschen, die Urlaub auf Mallorca machen, auch noch Tage nach dem Unwetter Konsequenzen. Vor allem aber für diejenigen, die ihren Urlaub auf Mallorca gerne am Strand verbringen.

Denn wie auch nach dem heftigen Unwetter Mitte August muss die Playa von S’Arenal wieder einmal gesperrt werden. Der Grund: Abwasser ist durch die starken Regenfälle ins Meer gelangt, sodass das Baden hier gesundheitsgefährdend ist.

Regnet es stark auf Mallorca, sieht es an der Playa von S’Arenal danach so aus. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Vor diesem Schild standen die Urlauber an der Playa von S’Arenal auf einmal. Foto: Sarah Fernandez/DER WESTEN

Eine Rettungsschwimmerin hatte gegenüber unserer Reporterin auf Mallorca nach dem heftigen Sturm im August gesagt: „Der Kanal vorne hat Fäkalien und Müll ins Meer gespült. Wir haben eben den Anruf vom Rathaus bekommen, dass wir die Playa sperren müssen, weil die Werte alles andere als gut sind. Aus Sicherheitsgründen darf niemand ins Wasser.“ Und genau das hat sich nun am 5. September, drei Tage nach dem Sturm genauso wiederholt.

Menschen gehen verwirrt aus dem Wasser

Nach dem Sturm war hier an der Playa von S’Arenal die gelbe Flagge gehisst worden, die signalisiert: Baden auf eigene Gefahr. Um 16.30 Uhr dann plötzlich der Wechsel zur roten Flagge: Baden absolut verboten. Die Rettungsschwimmer rufen mit ihren Trillerpfeifen Hunderte Badegäste aus dem Wasser. Die meisten von ihnen scheinen nicht zu verstehen, warum sie auf einmal nicht mehr ins Meer dürfen.

Die Wasserproben würden jeden Tag entnommen und bis zum nächsten Tag ausgewertet, hatte die Rettungsschwimmerin unserer Reporterin gegenüber erklärt. Es bleibt also abzuwarten, wann die Einheimischen und all die Menschen im Urlaub auf Mallorca wieder ins Wasser dürfen. Das letzte Mal hatte es ganze drei Tage gedauert.