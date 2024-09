Urlaub auf Mallorca: Mieses Wetter? DAS sind die besten Ausflugstipps bei Regen

Die meisten Touristen haben auf ihrer To-Do-Liste für den Urlaub auf Mallorca vor allem eins stehen: Sonnen und Baden satt – eventuell neben einem Besuch im Bierkönig oder Megapark.

Die Liste für die schönsten Strände und Badebuchten auf der Urlaubsinsel Mallorca sind lang, ebenso für alle möglichen Outdoor-Aktivitäten wie Segeln, Jetski Fahren oder Parasailing. Doch was tun, wenn es regnet oder sogar stürmt? Damit dir auch bei schlechtem Wetter im Urlaub nicht die Ideen ausgehen, verraten wir dir die besten Ausflugsziele Mallorcas für regnerische Tage.

Urlaub auf Mallorca: Ausflugstipps bei Regenwetter

Langjährige Mallorca-Fans werden es als kleine „Sensation“ beschreiben: Auf der beliebten Urlaubsinsel kündigt sich Regen an. Nicht nur das: Ab Mittwoch (14. August) soll es richtig zur Sache gehen. Ein Unwetter zieht auf und bringt nicht nur Regen sondern auch Hagel und Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 100 Kilometern pro Stunde mit sich (wir berichteten). Das regnerische Wetter macht sich ein paar Tage über der Insel breit. Die von vielen Urlaubern so geliebten Strand- und Badetage dürften damit sprichwörtlich ins Wasser fallen. Doch was stattdessen tun? Hier kommen fünf Ausflugtipps für schlechtes Wetter.

Mammut-Ausstellung im CaixaForum

Zugegeben, das CaixaForum in Palma dürfte für eingefleischte Mallorca-Fans sicherlich nichts Neues sein. Doch in diesem Jahr gibt es dort etwas ganz Besonderes zu sehen: Die Mammut-Ausstellung. Das absolute Highlight dabei ist ein rund sechs Meter langes und 3,5 Meter hohes versteinertes Skelett eines sibirischen Mammuts – das dabei auch noch ein ordentliches Alter auf dem Buckel hat. Rund 40.000 bis 50.000 Jahre alt ist das riesige Mammut-Skelett!

Natürlich gibt es im CaixaForum nicht nur alte Knochen zu bestaunen, sondern die Besucher begeben sich auch auf die geschichtlichen Spuren der riesigen Tiere. Noch bis zum 20. Oktober können Besucher das imposante Skelett bestaunen. Der Eintrittspreis liegt bei vier Euro pro Person. >>HIER<< kommst du direkt zum Zeitplan und zu den Tickets.

Palma Aquarium

Wer sich lieber lebende, statt ausgestorbene Tiere anschauen will, für den dürfte ein Ausflug ins Palma Aquarium in der Mallorca-Hauptstadt das Richtige sein. Hier öffnen sich die Tore der Unterwasserwelt für alle begeisterten Besucher und erlauben tiefe Einblicke in die Geheimnisse des Ozeans. Eines der vielen Highlights des Aquariums ist beispielsweise der sogenannte Aqua Dom. Hier können die Besucher mittels eines einzigartigen 3D-Erlebnisses hautnah in die Welt der Buckelwale abtauchen – und das ohne nass zu werden.

Doch das ist noch nicht alles: Besondere Szenen bieten täglich die verschiedenen Fütterungen, wie beispielsweise der Schildkröten oder der Oktopusse. Aufregend wird es auch jeden Tag am Hai-Becken, wenn die Taucher des Aquariums zu den angsteinflößenden Tieren steigen. Tickets und das tägliche Programm des Palma Aquariums findest du >>HIER<<.

Trampolin Park „Palma Jump“

Wer auf mehr Action steht, für den dürfte sich ein Ausflug in den Trampolin Park „Palma Jump“ lohnen. Egal ob Trampolin-Anfänger, Top-Springer oder Kinder – im Hüpf-Paradies in Mallorcas Hauptstadt kommt jeder auf seine Kosten. Wer sich traut, kann sogar selbst zum „Ninja Warrior“ werden und sein Können auf einem Parcours wie in der beliebten TV-Show unter Beweis stellen! Wem vom ganzen Springen der Hunger packt, findet direkt vor Ort auch Speisen und Getränke. Zwei Stunden Spring-Spaß samt Erfrischungsgetränk kosten pro Person 15 Euro.

Mallorca Bowling & Ocimax

Der absolute Freizeitklassiker darf natürlich nicht fehlen: Bowlen. Und auch hier gibt es in Mallorca natürlich einige Anlaufstellen. Da wären zum Beispiel „Mallorca Bowling“ im Gewerbegebiet Can Valero oder auch die riesigen Bowling-Bahnen im beliebten Shopping-Center Ocimax. Und wer sowieso einmal im Ocimax ist, kann sich dort nicht nur beim Bowlen sportlich betätigen, sondern auch direkt einen Shopping-Marathon hinlegen. Wer jetzt sagt: Mag ich beides nicht, der kann sich bei dem anstehenden schlechten Wetter auch im dortigen Kino einen Film ansehen – natürlich vorausgesetzt, die Spanischkenntnisse lassen das zu.