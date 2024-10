Mallorca: Deutsche wollen Feiertag entfliehen – auf der Insel folgt die böse Überraschung

Nach der Grusel-Stimmung am Reformationstag folgt der Feiertag Allerheiligen – zumindest in einigen deutschen Bundesländern gilt diese Devise. So in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland.

Viele deutsche Urlauber suchen an Feiertagen deshalb gezielt nach Orten, an denen die Geschäfte geöffnet haben. Auch einige verlängern den freien Tag gleich um ein paar Tage und verreisen in den Kurzurlaub nach Mallorca. Doch auf der Baleareninsel erwartet Mallorca-Touristen eine böse Überraschung.

Mallorca-Urlauber perplex!

Denn auch in Spanien ist der 1. November ein Feiertag. So auch auf Mallorca. Heißt: Die Geschäfte bleiben hier in der Regel an Sonn- und Feiertagen geschlossen. Nur kleine dürfen öffnen. Auch Ämter und Behörden bleiben dicht. Allerdings gibt es Ausnahmen. Eine Ausnahme bilden Läden in stark frequentierten Ferienorten, die teilweise auch an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben.

So dürfen laut diese Geschäfte trotz Feiertag aufmachen:

Geschäfte, die Brot, Kuchen und Gebäck, Fertiggerichte, Zeitungen, Kraftstoff und Blumen verkaufen.

Geschäfte, die sich in Bahnhöfen oder an Flughäfen befinden.

Läden mit einer Fläche von weniger als 500 m2, die mindestens 18 Stunden am Tag geöffnet sind und etwa Bücher, Zeitungen und Zeitschriften, Lebensmittel, Schallplatten, Videos, Spielzeug oder Geschenkartikeln anbieten.

Geschäfte, die sich in einem touristischen Gebiet befinden (Zonas de Gran Afluencia Turística, ZGAT). Dazu gehören die meisten Urlaubsorte und im Falle von Palma de Mallorca etwa der Paseo Mallorca, Ciudat Jardí und der Innenstadtring Avenidas de Alexandre Rosselló.

Auch hier haben Mallorca-Urlauber Glück

Zudem soll das Mallorca Fashion Outlet (ehemals Festival Park) in Palma-Inca von 10 bis 22 Uhr seine Türen für Besucher öffnen. Auch das Kaufhaus Corte Inglés in Palma de Mallorca empfängt von 11 bis 20.30 Uhr Besucher.

Wer also seinen Urlaub auf Mallorca geplant hatte, der sollte das Feiertags-Treiben besser beachten. Ohnehin macht der Reise-Stimmung das Wetter auf der Baleareninsel derzeit einen Strich durch die Rechnung. Allein am Wochenende sorgte ein heftiges Unwetter für Turbulenzen am Ballermann und Flughafen.