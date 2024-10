Urlaub auf Mallorca: Ausgerechnet jetzt – Touristen erwischt es eiskalt

Urlaub auf Mallorca im Oktober? Im Jahr 2024 hatten Touristen bislang großes Glück, denn auf der beliebten Balearen-Insel herrschten noch spätsommerliche Tage. Bis zu 25 Grad – in S’Arenal, wo sich das Partyvolk tummelt, nutzen viele Urlauber das schöne Wetter noch für einen Strandtag.

Besonders jetzt zum Closing (24. bis 27. Oktober) wird es nochmal richtig voll. Die Partytouristen strömen ein letztes Mal in die großen Diskotheken Bierkönig und Megapark. Doch ausgerechnet zum Wochenende schlägt das Wetter auf einmal um.

Urlaub auf Mallorca: Heftiger Wetterumschwung – Blitz und Regen

An der Promenade waren einige Touristen bereits in langer Hose und Pulli unterwegs. Offenbar haben sie zuvor beim Kofferpacken auch nicht mit den sommerlichen Temperaturen im Oktober gerechnet. In den Clubs fing dann das große Schwitzen an. Doch nun dreht sich das Wetter auf Mallorca und es kühlt ordentlich ab.

Während am Freitag die Sonne nochmal schön über dem Ballermann schien, ziehen am Samstagmorgen (26. Oktober) bereits dicke Wolken über die Insel. Erste Gewittervorboten sind auch schon deutlich zu hören. Zuvor sprach der spanische Wetterdienst Aemet ab Mitternacht die Warnstufe Gelb wegen Regen und Gewitter aus – inzwischen wurde die Warnstufe auf Orange erhöht.

Closing könnte mit Donnerwetter enden

Zunächst galt sie nur im Süden und in der Tramuntana, mittlerweile aber auf der ganzen Insel. Am Vormittag haben sich die Regenwolken laut der Prognose endgültig durchgesetzt und es schüttet von oben – inselweite Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 100 Prozent. Auch die Temperaturen fallen ab und kratzen in den Höchstwerten nur noch knapp über der 20-Grad-Marke. Hoffnung gibt es ab 14 Uhr, dann sollen sich die Wolken auflockern.

Im Bierkönig und Megapark könnte es also noch voller werden als bislang, wenn die Menschen vor dem Gewitter und dem Regen flüchten. Und auch für den darauffolgenden Sonntag sehen die Aussichten ähnlich bescheiden aus. Das Closing am Ballermann könnte also mit einem Donnerwetter enden – und das im wahrsten Sinne des Wortes.