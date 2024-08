Mallorca: Deutscher Hotelier erhebt schwere Vorwürfe – „Ich habe so die Schnauze voll“

Auf Mallorca machen nicht nur sehr viele Deutsche Urlaub. An der Playa de Palma und überall auf der Insel haben viele Deutsche auch ihr zu Hause gefunden. Geht man in S’Arenal durch die Straßen oder an der Strandpromenade entlang, begegnen einem auch immer wieder deutsche Kellner, Gastronomen und Hoteliers.

Einer von ihnen ist Bernd Hartmann. Der Mann aus Deutschland betreibt seit 20 Jahren das „Hostal Alce“ nur eine Gehminute von der Playa de Palma entfernt. Er hat vor Kurzem Vandalismus in seinem Hostel erlebt (wir berichteten darüber). In einem Gespräch mit unserer Mallorca-Reporterin am Tag danach erhebt er einen schweren Vorwurf – doch nicht gegen die Touristen auf Mallorca!

Mallorca: Deutscher fühlt sich im Stich gelassen

„Wenn wir hier Hilfe benötigen, weil wir Probleme hier haben – dafür gibt es eigentlich eine Polizei“, beginnt Hartmann seine Erzählung über den Vorfall von Vandalismus in seinem Hostel auf Mallorca. „Ich habe die Polizei gerufen und gesagt: ‚Ich habe hier Vandalismus‘.“ Gegen 21 Uhr sei das gewesen. Zuvor habe man ihn immer wieder abgewimmelt und gemeint, nicht zuständig zu sein. Nach fünfmaligem Nachfragen, sei dann endlich gegen halb eins morgens die Polizei erschienen.

Doch statt dass sie die Randalierer mitnehmen und dafür sorgen, dass sie für den entstandenen Schaden aufkommen, zwingen die Beamten Hartmann, die beiden Männer gehen zu lassen. „Ihre Pässe hatte ich weggeschlossen. Die musste ich im Beisein der Polizei rausrücken – dann sind sie abgehauen. Ich habe das Gefühl, hier auf Mallorca wirst du als Ausländer beschnitten. Ich habe so die Schnauze voll von diesem Rassismus hier und dieser arroganten Art. Das hängt mir zum Hals raus!“

Das Hostal Alce an der Playa de Palma auf Mallorca. Foto: Sarah Fernandez / DER WESTEN

Schon einmal habe er sowas erlebt. „Da haben sie mir zwei Rentner hierher geschickt. Und was sagen die Polizisten vor Ort dann? Die sagen, man könne nichts machen. Verlangt hätte ich, dass sie sie mitnehmen aufs Revier. Ihre Personalien feststellen und so lange dort drinsitzen lassen, bis bezahlt ist. Aber gar nichts ist passiert.“

Rassismus gegen Deutsche auf Mallorca?

„Wenn sie die Deutschen nicht mögen – ich sag das jetzt ganz provokativ – sollen sie es sagen. Ich gehe mal davon aus, dass es an meiner Nationalität liegt. Weil hier in dem Laden ist eigentlich im Grunde genommen Ruhe.“

Hier gibt es keinen Alkohol auf dem Zimmer. Gäste bekommen ihn wenn dann nur an der Bar – so sei es kontrollierbar. „Wer hier besoffen ist und randalieren will, fliegt gleich raus. Wir haben hier ein Exempel statuiert. Das ist eigentlich gut gelaufen. Bis gestern Abend.“ „Wenn mal was passiert und die Polizei dann präsent ist und durchgreift, dann spricht sich das auch rum, genauso wie sich hier rumspricht: ‚Kein Alkohol auf den Zimmern‘.“ Dann wagen die das erst gar nicht. Aber hier reißt man sich den Arsch auf und kriegt von der Polizei keine Unterstützung.“

Er erzählt, Anfang der Saison würde immer ein Polizist vorbeischauen mit einem Schreiben in welchem stehen würde ‚Wünschen gute Zusammenarbeit. Wenn Sie Probleme haben, melden Sie sich bei uns per E-Mail‘. Von der guten Zusammenarbeit sei jedoch überhaupt nichts zu sehen.

Die Lokalpolizei auf Mallorca, gegen die sich die Vorwürfe Hartmanns richten, hat auf mehrere Anfragen von der DER WESTEN nicht reagiert.