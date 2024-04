Lufthansa, Ryanair und Co: Jetzt ist alles klar – Passagiere trifft der Schlag!

Die Inflation hat auch beim Urlaub sichtbare Spuren hinterlassen. Kunden müssen in vielen Ländern immer tiefer in die Tasche greifen. Doch ausgerechnet bei den Ticketpreisen von Lufthansa, Ryanair und Co. wird jetzt ordentlich geschraubt. Zum großen Nachteil von Passagieren.

Schuld daran ist die Anhebung der Ticketsteuer. Schon Anfang des Jahres machte die Hiobsbotschaft die Runde (wir berichteten). Damals war allerdings noch ungewiss, wie hoch die Steuererhöhung wirklich ausfallen würde. Jetzt herrscht bittere Gewissheit bei Lufthansa, Ryanair und Co.

+++ Lufthansa-Entscheidung gefallen – Passagiere spitzen die Ohren +++

Lufthansa, Ryanair und Co: Tickets bald deutlich teurer

Bereits Ende März hatte die Bundesregierung mit dem zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz die neue Regelung auf den Weg gebracht. Im Artikel 1 wurde eine Änderung des Luftverkehrsteuergesetzes, also der Ticketsteuer, festgehalten. Diese wird seit 2001 pro Fluggast auf Flügen erhoben, die von einem deutschen Flughafen aus starten.

Auch interessant: Urlaub in der Türkei endet in Katastrophe – „Fühlen uns verarscht“

Dem Staat dürfte das ein großes Plus von bis zu 580 Millionen Euro einbringen. Doch des einen Freud ist bekanntlich des andern Leid. So dürften nun die Passagiere von Lufthansa, Ryanair und Co. die Folgen des neuen Gesetzes zu spüren bekommen. Und die haben es in sich! Denn die Tickets sollen rund 20 Prozent teurer werden. Konkret werden künftig für Kurzstreckenflüge 15,53 Euro (statt 13,03 Uhr) an Steuern pro Flug fällig. Bei Langstreckenflügen hat die Steuererhöhung sogar noch üblere Auswirkungen. Hier zahlen Kunden 39,34 (statt 33,01 Euro) beziehungsweise 70,83 Euro (statt bislang 59,43 Euro).

DANN ist es so weit

Die Steuer müssen zunächst die Fluggesellschaften zahlen, die Passagierflüge von deutschen Airports aus anbieten. Doch Passagiere können davon ausgehen, dass die Gebühr an sich weitergereicht wird und sich das bei den Ticketpreisen bemerkbar machen wird.

Und lange dauert es nicht mehr, bis es so weit ist: Schon ab 1. Mai 2024 tritt die beschlossene Steuererhöhung der Bundesregierung in Kraft. Wer noch einen Flug bei der Lufthansa, Ryanair oder einem anderen Unternehmen zu günstigeren Konditionen buchen will, sollte sich also besser beeilen.