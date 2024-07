Lotto-Spielerin wird vom Pech verfolgt – was dann passiert, klingt wie aus einem Film

Diese Lotto-Spielerin aus South Carolina (USA) hatte einen besonders schlechten Tag. Mit Wut auf die ganze Welt ging sie in den nächsten Laden und kaufte sich dort ein Rubbellos. Schlimmer könnte der Tag ja nicht werden.

Doch mit dem Ergebnis ihres Spontaneinkaufs hätte die Frau sicherlich nicht gerechnet. Vollkommen fassungslos rief sie nach dem Lotto-Spiel ihre Tochter an und musste ihr von den Neuigkeiten berichten.

Lotto-Spielerin gewinnt gleich zwei Mal

Die Spielerin aus South Carolina legte immerhin stolze 30 Dollar, also fast 27,50 Euro für das Rubbellos auf den Tisch. Und zack hatte sie damit auch schon 250 Dollar (230 Euro) gewonnen. Doch wollte sich die Gewinnerin damit nicht zufriedengeben und ihr Glück noch einmal herausfordern. Was dann passierte, ließ sie schockiert zurück.

Dabei hatte der Tag so mies angefangen. „Ich war an diesem Tag wütend auf die Welt. Alles irritierte mich“, zitiert sie der „Mirror“ später. Nie hätte sie gedacht, dass sich dieser Tag noch einmal so drehen würde. Denn nach dem ersten Gewinn folgte sogleich der zweite. Und der konnte sich richtig sehen lassen. Statt eines dreistelligen Betrags gewann sie diesmal einen sechsstelligen.

Lotto-Glück wie im Film

Plötzlich war die Frau um 300.000 Dollar, umgerechnet 275.000 Euro, reicher. Für den 3-Millionen-Dollar-Jackpot reichte es zwar nicht, aber immerhin. So konnte die Spielerin ihr Glück kaum fassen. „Ich schaute immer wieder drauf. Ich rief sofort meine Tochter an und fragte, was ich jetzt tun sollte.“

Auch die Tochter war völlig von den Socken. „Als meine Mutter anrief und sagte, sie habe einen großen Gewinn gemacht, musste ich fragen: ‚Wie groß?‘. Als sie 300.000 Dollar sagte, war ich verblüfft.“ Glücklich und beseelt will sich die Gewinnerin nun ein neues Auto von dem Geld leisten und ihre Familie mit einem Ausflug nach Disney World beglücken.