Lotto-Spieler gewinnt fast eine Million – was er sich davon kauft, rührt zu Tränen

Der Lotto-Spieler Tony Labruna kann es kaum glauben, denn er ist der stolze Gewinner von 800.000 Pfund. Das Geld will er nutzen, um sich seinen lebenslangen Traum zu erfüllen. Einen Traum, für den er bis jetzt nicht die finanziellen Mittel hatte.

Tony Labruna berichtet begeistert gegenüber „The Mirror“, dass „er noch nie etwas gewonnen hat.“ Der Lotto-Spieler ist komplett fassungslos über sein Glück, denn er hatte es im Leben wirklich nicht einfach. Der Mann aus Bristol befindet sich mittlerweile im Ruhestand, aber berichtet, dass er früher als Busmechaniker nie viel verdient hat.

Lotto-Spieler: Gewinn ist für ihn „lebensverändernd“

Vor kurzem erlitt er einen Herzanfall und hat seitdem einige gesundheitliche Probleme. Der Lotto-Spieler erklärt, dass er „Glück hat, überhaupt noch zu leben.“ Tony hätte niemals erwartet, dass er den Jackpot gewinnen würde und kann es immer noch kaum glauben. Für ihn fühlt sich der Gewinn verständlicherweise als „lebensverändernd“ an.

Der Lotto-Spieler weiß auch schon genau, wozu er das Geld nutzen will. Sein ganzes Leben hat Tony nämlich davon geträumt zu reisen, aber konnte sich einen Urlaub im Ausland leider nicht einmal leisten. Scherzend erklärt er, dass er seinem Traum von einer Reise am nächsten kam, als er einen Kurzausflug zu der britischen Küstenstadt Weymouth unternommen hat.

Mit dem Jackpot-Gewinn kann sich der Lotto-Spieler jetzt endlich seinen Traum erfüllen. Das Erste, was sich Tony also mit dem Geld kaufen will, soll sein allererster Reisepass sein. Damit kann er endlich die Welt bereisen, wie er es sich immer gewünscht hat.

Tony kann endlich seinen Traum erfüllen

Für seine Premierenreise überlegt er, für den Anfang erst mal zwei Wochen nach Frankreich oder Spanien zu fliegen. Andere Kulturen kennenlernen – das sei etwas, was er sich mit seinem früheren Gehalt niemals hätte ermöglichen können.

Jedenfalls ist Tony Labruna glücklich über den Gewinn von 800.000 Pfund. Der Lotto-Spieler hatte es im Leben nicht einfach und will das Geld nutzen, um endlich seinen Traum zu erfüllen und zu reisen. Als Erstes wird er sich von dem Geld erst einmal einen Reisepass kaufen, um diesen Traum in die Realität umzusetzen.