Lotto-Spielerin knackt Jackpot – irre, wo sie den Millionen-Schein versteckt

Stell dir mal vor, du sitzt vorm Fernseher, siehst die Lotto-Zahlen und plötzlich werden genau deine Ziffern genannt. Was muss das für ein krasser Moment sein! Davon träumen wohl die meisten, die regelmäßig an dem Glücksspiel teilnehmen.

Eine Gewinnern bleibt dagegen ganz cool. Erst versteckt sie ihren Millionen-Schein an einem irren Ort und dann reagiert sie sehr ungewöhnlichen, als sie von ihrem Gewinn im Lotto erfährt.

Lotto-Spielerin knackt Jackpot – irre, wo sie den Schein versteckt

Manche fiebern Jahrzehnte daraufhin, im Lotto zu gewinnen, und bleiben doch bis an ihr Lebensende erfolglos. Andere wurden ganz spontan vom Glück geküsst. Nicht nur unser Lotto-König Chico kann davon ein Lied singen (mehr zu ihm liest du hier). Auch die Krankenschwester Jacqueline Mangus aus Bedford County in den USA hätte mit einem Millionen-Jackpot wohl niemals gerechnet.

An Heiligabend beschloss sie wohl aus einer Laune heraus, einen Lotto-Schein für die Neujahrs-Millionärsverlosung in Virginia zu kaufen. Doch statt diesen in ihr Portemonnaie oder die Nachtischschublade zu packen, bewahrte sie ihn an einem ungewöhnlichen Ort auf. Sie steckte ihn tatsächlich zwischen die Seiten ihrer Bibel, wie „ABC 13 News“ berichtet. Es konnte ja niemand ahnen, dass dieser Schein wirklich eine Million Dollar wert sein würde.

Unglaubliche Reaktion auf Millionen-Gewinn

Am Tag der großen Verlosung lies die Krankenschwester den Fernseher laufen und bereitete sich auf ihren Dienst vor. Als sie die Gewinnzahlen der Lotterie in den Nachrichten hörte, war alles klar: Sie hatte eine Millionen Dollar gewonnen!

Doch anstatt auszurasten und ihr Leben von jetzt auf gleich auf den Kopf zu stellen, ging sie einfach zur Arbeit. Das nennt man wohl Pflichtbewusstsein!

