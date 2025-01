Lotto-König Chico mit Liebesgeständnis – „Ich glaub’s immer noch nicht“

Ein Leben wie er es heute führt, hätte sich der ehemalige Kranfahrer mit krimineller Vergangenheit vor ein paar Jahren wohl kaum vorstellen können. Doch Kürsat Yildirim alias Lotto-König Chico hat es geschafft. Mit einem Lottogewinn von knapp 10 Millionen Euro im Herbst 2022 hat sein Leben eine 180-Grad-Wendung genommen.

Anstatt in der Dortmunder Nordstadt lebt er jetzt in einer schicken Penthouse-Wohnung am Phoenix-See. Statt dem Kran fährt er nun eher Porsche oder Ferrari. Und sein Gesicht kennen nicht nur seine 859.000 Follower auf Instagram, sondern man könnte meinen, fast ganz Deutschland. Lotto-König Chico ist nämlich nicht nur auf Social Media sehr aktiv, sondern auch im TV unterwegs.

Bei so viel Glück im Leben bleibt die Liebe manchmal auf der Strecke. Mit seiner Ex-Freundin Candice war er rund eineinhalb Jahre zusammen, bevor die Beziehung in die Brüche ging (hier mehr dazu). Doch nun kommt Lotto-König Chico mit einem Liebesgeständnis um die Ecke. Hat er endlich eine neue Frau gefunden?

Lotto-König Chico macht Liebesgeständnis

Candice ist Geschichte. Doch hat Lotto-König Chico jetzt etwa eine Neue am Start? Auf Instagram macht er ein eindeutiges Liebesgeständnis. Aber dieses gilt keiner Frau, sondern seinem Lieblings-Fußballverein Borussia Dortmund. In seiner Instagram-Story zeigt er sich im Stadion und freut sich dabei wie ein Schneekönig: „Son geiles Gefühl! Ich glaub’s immer noch nicht (…) dass ich hier solche Plätze habe.“ Wenn er nicht immer so viel quatschen würde, könnte man meinen, das macht ihn ganz sprachlos, dass er „als Dortmunder Junge im Stadion Fußball gucken“ darf.

Und um das Ganze noch zu bekräftigen, schreibt er zudem „Dortmund ich liebe dich“ mit einem schwarzen und einem gelben Herzen in seine Story. Ein Mann und sein Fußballverein – das ist wahre Liebe!

Lotto-König Chico: Liebe lässt auf sich warten

Und das sei ihm auch gegönnt. Denn ob mit oder ohne Millionen auf dem Konto – wahren BVB-Fans geht das Herz im Stadion auf.

Wann Lotto-König Chico uns dann mal wieder eine neue Frau an seiner Seite präsentieren wird, bleibt abzuwarten. Aber wir werden sicher darüber berichten.

