Lotto-Glückspilz erlebt irre Wende nach Krebs-Drama – Hilfe aus dem Jenseits

Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist nicht besonders hoch. Manche haben das Gefühl, sie bräuchten übernatürliche Hilfe, um den Jackpot zu knacken. Der Brite Alan Mizon ist sich sicher, dass er genau diese Unterstützung erhalten hat.

Der 77-Jährige aus Chelmsford, Essex, hat im Rahmen der Postcode-Lotterie umgerechnet über 460.000 Euro für seine Nachbarschaft abgeräumt. Insgesamt waren über 3,7 Millionen Euro im Jackpot. Sein Glück bezeichnet Alan als „Wunder“ – und das hat einen dramatischen Hintergrund.

Lotto: Blinder Spieler erlebt Wunder

Denn Alan hatte den Gewinnschein keinesfalls selbst ausgefüllt. Der ehemalige Marinesoldat ist nämlich blind. Das hatte seine Frau Diana stattdessen übernommen – bevor sie im Juli 2020 mit 73 Jahren an Krebs verstarb.

Dass ausgerechnet dieses Los dem Witwer nun einen Lotto-Gewinn einbringen würde, kann der 77-Jährige noch immer nicht fassen. „Verdammt noch mal! Es ist ein Wunder“, freut er sich im Gespräch mit der „Sun“.

„Di wäre komplett ausgerastet. Sie hat den Lottoschein für mich besorgt – sie war die Kluge“, betont er. Und weiter: „Sie passt auf mich auf.“ Gleichzeitig schmerze es ihn, dass er den Gewinn nicht mit seiner Frau teilen könne.

Große Pläne mit Lotto-Gewinn

Was er stattdessen mit dem Geld vorhat? „Seit Di gestorben ist, war ich nicht mehr im Urlaub“, erzählt er. „Ich würde wirklich gerne an einige der Orte zurückkehren, die wir früher besucht haben – Guernsey, Jersey und die Midlands –, mit denen so viele schöne Erinnerungen verbunden sind.“

Zudem will er sich eine große Hilfe für seinen Alltag anschaffen: „Ich stehe auf der Warteliste für einen Blindenhund, der mir wirklich helfen würde, da ich nicht gut sehen und gehen kann, und er wäre ein toller Begleiter.“ Doch alles der Reihe nach: „Zuerst werde ich mir einen schönen Whisky gönnen, um zu feiern und das alles verarbeiten.“