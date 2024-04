Lotto: Mega-Jackpot bleibt weiter ungeknackt – bei der Gewinnsumme bekommt Chico aus Dortmund Schnappatmung

Wer sein Glück regelmäßig beim Lotto versucht, wird schon mal Gedanken darüber gemacht haben, was er mit der gewonnenen Summe anstellen würde. Eine Weltreise? Ein neues Haus? Oder doch den schnellsten Sportwagen? Fest steht: Die Möglichkeiten sind vielfältig, doch werden die meisten wohl gar nicht erst in den Genuss kommen, plötzlich einen Millionenbetrag auf dem Konto zu haben.

Bei dieser stolzen Summe, die derzeit der Eurojackpot bereit hält, staunt jedoch selbst Chico aus Dortmund.

Lotto: 120-Millionen-Jackpot macht sprachlos

Am 19. April hat die Freitagsziehung der Lotterie Eurojackpot stattgefunden. In der aktuell noch laufenden Jackpot-Periode hat sich nach zwölf Ziehungen inzwischen die maximale Summe von 120 Millionen Euro für Dienstag (23. April) angehäuft. Der Grund? Bislang hat es keiner der Lotto-Spieler geschafft, auf die richtige Zahlenkombination zu tippen.

„Im finnischen Helsinki wurden die Gewinnzahlen 8, 14, 21, 34, 36 sowie die beiden Eurozahlen 1 und 2 ermittelt“, heißt es bei der Lotterie Eurojackpot selbst. Auch wenn der millionenschwere Jackpot bislang noch nicht geknackt wurde, konnten zumindest fünf Glückspilze einen Treffer in der zweiten Gewinnklasse landen. Jeweils 740.631,40 Euro gingen an die Gewinner aus Bayern, Niedersachsen und Spanien. Immerhin – eine stolze Summe, mit der sich auch ohne die Millionen ganz schön was anfangen lässt. Doch was ist mit dem 120-Millionen-Jackpot?

Am 16. Januar gingen 120 Millionen Euro nach Norwegen und auch jetzt hoffen viele Lotto-Spieler weiterhin darauf, die maximale Summe in einem Stück abzuräumen. „Allein in diesem Jahr konnte der Jackpot schon viermal geknackt werden“, heißt es weiter. Das bedeutet: Die Spieler können ihr Glück weiterhin versuchen.

Zum Vergleich: Chico aus Dortmund konnte sich Ende 2022 bei seinem Gewinn zehn Millionen einheimsen.

