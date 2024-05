Lotto-Gewinnerin holt Freund aus dem Knast – dann folgt die traurige Wende

Bei Geld hört die Liebe auf – erst recht scheinbar, wenn Cash im Überfluss da ist. Anders ist wohl kaum zu erklären, was Lotto-Gewinnerin Maria Holmes mit ihrem (Ex-)Freund erleben musste.

Die junge Mutter führte ein schweres Leben, als sie vor knapp zehn Jahren über 180 Millionen Euro im Lotto gewann. Auch ihr Lebensgefährte sollte von dem Jackpot profitieren, wurde von der Millionärin sogar aus dem Knast freigekauft. Doch Dank konnte sie dafür nicht erwarten.

Lotto: Alleinerziehende Mutter plötzlich Multimillionärin

Die US-Amerikanerin Maria Holmes war am Ende, als sie 2015 Lotto spielte. Die Mutter von vier Kindern war arbeitslos und lebte mit ihrem Nachwuchs in einem Wohnwagen, berichtet der britische „Mirror“.

Durch eine Auszahlungsregelung der „Powerball“-Lotterie blieben Holmes nach Abzug der Steuern immerhin noch rund 80 Millionen von Gewinn – Geld, das sie vor allem für wohltätige Zwecke, die Ausbildung ihrer Kinder und ein Eigenheim für ihre Mutter nutzen wollte.

Doch auch ihr damaliger Lebensgefährte Lamarr Andrew McDow sollte profitieren. So lebte McDow nicht nur mit Maria in dem großen, von ihr gekauften Haus. Er bekam zudem noch einen eigenen Laden, in dem er Autos restaurieren konnte. Einen Pick-up und 77 Hektar Land sowie weitere exklusive Geschenke gab es noch obendrauf, so der „Mirror“.

++ Lotto: Millionen-Gewinner tut Gutes – doch sein Schicksal ist erbarmungslos ++

Lotto: Ex-Freund verklagt Millionärin

Das schien McDow allerdings alles nicht zu reichen. Er dealte mit Drogen, wurde zweimal dabei erwischt und verhaftet. Maria Holmes zahlte also auch seine Kautionen – insgesamt satte 20 Millionen Euro!

Mehr News-Themen:

2016 wurde McDow allerdings rechtskräftig zu zehn Jahren Knast verurteilt, 2017 zerbrach die Beziehung des Paares. In der Folge verschenkte Millionärin Maria die Geschenke und das Land, das sie ihrem Ex-Partner hatte zukommen lassen. Das wollte der allerdings nicht hinnehmen und verklagte seine Ex-Freundin noch aus der Haft heraus, weil sie es versäumt habe „offen, fair und ehrlich zu handeln.“ Da jedoch alles weiterhin auf Maria Holmes‘ Namen gelaufen war, scheiterte die Klage.