Lotto: Paar soll nur wenige Euro bekommen – dann folgt die irre Wende!

Wer Lotto spielt, weiß nie, was er am Ende bekommt – oder ob er überhaupt etwas gewinnt. Zwar locken die großen Lotto-Jackpots mit Millionen-Gewinnen, doch nur selten hat ein Spieler wirklich das Glück, einen solchen auch zu erhalten.

Auch ein Ehepaar hatte die Hoffnung auf die Millionen-Summe schon aufgegeben, als sie eine Nachricht über nur wenige Euro erhalten hatten. Am Ende waren sie aber doch noch Millionäre!

Lotto-Gewinn beträgt nur wenige Euro

Debbie und Richard Nuttall hatten große Hoffnungen, als sie bei dem Lotto-Spiel „Euro Millions“ mitmachten. Schließlich waren 123,4 Millionen Pfund (etwa 144,5 Millionen Euro) im Jackpot. Das Ehepaar aus Colne in Nordengland feierte gerade seinen 30. Hochzeitstag auf der kanarischen Insel Fuerteventura, als tatsächlich eine Nachricht der Lotterie-Gesellschaft eintrudelte.

Als Richard Nuttall die Mail öffnete, glaubte er zunächst an einen schlechten Scherz, sollte er nur 2,60 Pfund (etwa 3,05 Euro) aus dem Lotto-Spiel gewonnen haben. „Super, damit können wir uns ein Schinkenbrötchen kaufen“, scherzte Ehefrau Debbie laut eines Berichts des „Stern“. Doch schon einige Stunden später kam es zu einer irren Wende!

Lotto: „Wir sind benommen“

Nachdem das Paar Ärger und Enttäuschung über den mickrigen Gewinn beiseite geschoben und einen schönen Urlaubstag verbracht hatte, checkte Richard am Ende erneut seine Mails. Und schon wieder konnte der 54-Jährige wohl kaum glauben, was er in einer neuen Nachricht der Lotto-Gesellschaft las: „Ich habe nachgeschaut und da stand: ‚Sie haben 61.708.231 Pfund gewonnen, rufen Sie diese Nummer an.'“

Tatsächlich hatte das Ehepaar nur kurze Zeit später über 61 Millionen Pfund – umgerechnet rund 71 Millionen Euro – mehr auf dem Konto. „Wir sind benommen, das ist eine gewaltige Menge Geld“, so Richard Nuttall laut „Stern“. „Man träumt davon, im Lotto zu gewinnen, aber man glaubt nie, dass man es schafft – und dann ist es so.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.