Lotto-König Chico staunt! Glückspilz aus NRW plötzlich Millionär – denn so geht es auch

Kürsat Yildirim, besser bekannt als Chico aus Dortmund weiß, wie es geht. Ende 2022 hat der ehemalige Kranfahrer mit der kriminellen Vergangenheit das ganz große Los gezogen. Sechs Richtige im Lotto plus Zusatzzahl brachten dem Glückspilz knapp 10 Millionen Euro Gewinn ein.

Auch danach konnte der Lotto-Millionär nicht die Finger vom Glücksspiel lassen. Innerhalb weniger Monate nach seinem Mega-Jackpot sollte der Dortmunder noch zwei weitere Male im Lotto gewinnen. Dabei setzte Chico auf ein spezielles System (wie viel er dabei jeweils abräumte, liest du hier >>>). Doch es geht auch anders, wie dieser Fall aus NRW zeigt.

Lotto-Chico staunt über NRW-Gewinner

Das Glück in die Hand nehmen, sechs Zahlen ankreuzen und dann auf den Treffer seines Lebens hoffen. So gehen viele Menschen in NRW an die Sache heran. Andere setzen auf Systemscheine, um ihr Glück zu potenzieren. Dass manchmal auch nur ein Kreuz für das große Los reichen kann, hat sich am Wochenende gezeigt.

Denn bei der Ziehung der Lotto-Zahlen am Samstag (13. April) durfte ein Glückspilz aus NRW jubeln, der bei der Ziehung der „6 aus 49“ komplett leer ausgegangen war. Trotzdem räumte der bisher Unbekannte sich über eine Millionensumme freuen.

Lotto-Millionär Nummer 15 aus NRW

Sein Gewinn hing letztlich nur an einem Kreuz. Und das hatte der Gewinner bei der Zusatzlotterie Spiel 77 gesetzt. Hier sollte er mit den Gewinnzahlen 4-8-5-9-8-3-2 die erste Gewinnklasse treffen. Macht einen stolzen Jackpot von 1.077.777 Euro. Damit ist er bereits der 15. Lotto-Millionär aus NRW in diesem Jahr.

Ein weiterer Tipper aus NRW räumte ebenfalls über eine Zusatzlotterie ab. Im Spiel Super 6 gelang dem Glückspilz ebenfalls ein Treffer im ersten Rang. Nur die Gewinnsumme ist hier deutlich kleiner gewesen. Trotzdem lässt sich mit den gewonnen 100.000 Euro sicher so einiges anstellen. Sollten die neuen Gewinner jedoch so auf den Putz hauen wie Chico, dürfte das Geld schneller weg sein, als es gekommen ist…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.