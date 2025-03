Lotto: Frau erhält Tipp– dann passiert etwas, womit niemand gerechnet hätte

Stell dir vor, du arbeitest an einer Hotelrezeption und checkst gerade eine nette Frau ein, die dir später einen kleinen Tipp gibt. Genau das ist Hannah Symes, 31, passiert – und alles begann mit einem ganz normalen Gespräch während ihres Schichtdienstes.

Die Geschichte nimmt ihren Anfang, als Jo Booth, die Gewinnerin eines 2,5 Millionen Pfund teuren Hauses in Yorkshire, in das Hotel kam, in dem Hannah arbeitet. Was die 31-Jährige damals noch nicht wusste: Dieser einfache Hinweis würde ihr Leben für immer verändern.

Lotto-Glück dank Tipp: Hannah gewinnt 594.685,00 Euro

„Ich habe einfach mit ihr geplaudert, als sie eincheckte“, erinnert sich Hannah gegenüber „Mirror“. Und berichtet weiter: „Sie erzählte mir, dass sie gerade bei Omaze (Eine Plattform, auf der Preise wie Häuser, Geldgewinne und Autos verlost werden – und gleichzeitig wohltätige Zwecke unterstützt werden.) gewonnen hatte. Ich habe die Seite sofort gegoogelt und mich noch am selben Tag angemeldet.“

Und genau das war der entscheidende Moment, der Hannahs Leben für immer verändern sollte. Zwei Monate später klingelte das Telefon, und Hannah erhielt eine Nachricht, die sie nie vergessen würde.

„An dem Tag war ich schon seit 5 Uhr morgens mit den Kindern auf den Beinen, wir waren gerade auf dem Weg zu Legoland, weil mein Sohn Geburtstag hatte. Die Preise waren jedoch so hoch, dass ich enttäuscht war, nichts buchen zu können. Als ich dann den Anruf von Omaze bekam, dachte ich noch, was es wohl sein könnte“, erzählt sie. „Ich wusste, es konnte kein Haus sein, da die Ziehung noch nicht abgeschlossen war. Aber dass es Geld war, das hätte ich niemals gedacht!“

Und dann kam die große Überraschung: „Ich hatte 500.000 Pfund (etwa 594.685,00 Euro) gewonnen!“ Hannah war fassungslos. „Ich konnte es kaum glauben. Es war wie ein Traum. Ich musste die Zahl wirklich auf ein Stück Papier schreiben, um sie zu begreifen, das ist einfach eine verrückte Summe.“

Umzug und Urlaub: Lotto-Gewinnerin hat viel vor

Das Geld landete schnell auf ihrem Konto, und die Lotto-Gewinnerin konnte es immer noch nicht fassen, als sie die riesige Zahl in ihrem Bankkonto sah. „Ich musste zweimal hinschauen! Das war mehr Geld, als ich je in meinem Leben gesehen hatte“, so die 31-Jährige. Sofort machte sie sich daran, die offenen Rechnungen zu begleichen, was ein unglaubliches Gefühl der Erleichterung brachte. „Es war einfach fantastisch, die Rechnungen zu begleichen und trotzdem noch so viel Geld auf dem Konto zu haben.“

Und was plant sie nun mit ihrem riesigen Gewinn? „Wir wohnen derzeit zur Miete und der Kauf eines eigenen Hauses steht ganz oben auf unserer Liste. Letztes Jahr mussten wir unsere Wohnung aufgeben, als die Wehen meiner Tochter Matilda einsetzten. Es war ein wahnsinniger Stress, uns dann noch um den Umzug zu kümmern. Aber jetzt wird alles besser“, erklärt sie.

Was sie in den kommenden Monaten vorhat? „Wir schauen uns gerade Häuser mit fünf oder sechs Schlafzimmern an. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir uns das leisten können! Es ist einfach verrückt. Unsere Kinder haben es noch nicht erfahren, aber sie wissen, dass sich etwas verändert.“

Omaze selbst ist stolz darauf, solche Geschichten zu hören: „Es ist großartig zu sehen, dass wir nicht nur das Leben unserer Gewinner verändern, sondern auch noch Millionen für wohltätige Zwecke sammeln“, erklärt James Oakes, Präsident von Omaze. „Diese Verlosung hat über 77 Millionen Pfund für wohltätige Organisationen gesammelt, und das ist etwas, auf das wir sehr stolz sind.“

Vielleicht ist jetzt der richtige Moment, dein eigenes Glück zu versuchen. Wer weiß, vielleicht wirst du ja der nächste Lotto-Millionär.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.