Lotto-König Chico verteilt Geld in Dortmund – unter einer Bedingung

Lotto-König Chico ist inzwischen eine echte Legende im Ruhrgebiet. Der ehemalige Kranfahrer aus Dortmund, der im Herbst 2022 knapp 10 Millionen Euro in der Lotterie gewonnen hat, ist seitdem nicht nur in seiner Heimatstadt bekannt wie ein bunter Hund.

Immer wieder macht der heutige Lotto-Millionär Schlagzeilen – gerade erst sorgte er mit seiner Parfum-Sammlung im Wert von unfassbaren 50.000 Euro (!) für Aufsehen (>>DER WESTEN berichtete). Jetzt macht Chico, der eigentlich Kürsat Yildirim heißt, mit einer Mega-Aktion auf sich Aufmerksam. Der Dortmunder möchte nämlich Geld an seine Fans verteilen. Das musst du dazu wissen…

Lotto-König Chico verteilt Geld in Dortmund

In einer Instagram-Story verrät Chico von seinen Plänen: Am Sonntag (16. März) möchte der Lotterie-Glückspilz Geld an seine Fans und Follower verteilen. Der Dortmunder, der selbst leidenschaftlicher Fußball-Fan ist, möchte ihnen anscheinend etwas zurückgeben. Chico plant, Quizfragen über Fußball zu stellen. „Jeder kriegt von mir drei Fragen und pro richtige Antwort 50 Euro“, erklärt der Lotto-Millionär die Bedingungen.

Auch interessant: Lotto-König Chico verrät, was von seinem Gewinn noch übrig ist – jetzt überrascht er alle

Doch wo möchte Chico das Quiz-Spiel machen? Natürlich am Dortmunder Phoenix-See, wo der Lotto-Millionär sich erst vor einiger Zeit eine luxuriöse Penthouse-Wohnung gekauft hat. „Morgen bin ich auf jeden Fall am Phoenix-See“, betont Chico am Samstag. Zwischen 13 und 14 Uhr möchte er dort eintreffen und die Fußball-Fragen stellen.

Mehr News:

Chico: Jeder kann „bis zu 100.000 Euro“ gewinnen

Doch Chico ist nicht nur für die Quizfragen vor Ort. Er drehe dort auch für „ein paar Stunden“ mit seinem Team im Rahmen einer neuen Kooperation. Drumherum haben Fans die Chance auf insgesamt 150 Euro beim Fußball-Quiz – „Zwischen 13 und 14 Uhr am Phoenix-See“, erinnert Chico seine Follower.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.