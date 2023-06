Lotto-Spieler knackt Mega-Jackpot – was er mit seinem Gewinn anstellt, macht sprachlos

Einmal im Leben den Jackpot absahen und mit einem Schlag unfassbar reich werden – das ist wohl der Traum vieler Lotto-Spieler. Doch immer wieder beweisen Glückspilze wie unser Lotto-König „Chico“ aus Dortmund, dass es in der Regel mehr als einen Versuch braucht, um das große Los zu ziehen.

Doch wieder einmal hat es ein Mann geschafft. Ein Australier hat satte 21 Millionen Pfund (umgerechnet rund 24.5 Millionen Euro) beim Lotto abgeräumt. Ausgerechnet in sein weiteres Hobby hat er einen Teil des Gewinns gesteckt – mit irren Folgen!

Lotto-Spieler wagt erneut Glücksspiel

Neben dem Lotto-Spiel ist ein weiteres Glücksspiel Cliff Littles große Leidenschaft – der Pferderennsport. So war es für den einstigen Behindertenbetreuer natürlich ein Leichtes, sich nach seinem Millionen-Gewinn für eine Re-Investitionsmöglichkeit zu entscheiden.

Doch zunächst kündigte der Mann seinen Job und ging in den Ruhestand, um sich fortan ein schönes Leben zu machen. Dann ließ er auch seine Kinder an seinen Millionen teilhaben und kaufte ihnen Häuser. Einen nigelnagelneuen Sportwagen – einen knallroten Toyota Supra – behielt er für sich selber.

Noch mehr News:

Erst dann wandte sich Little seinem Hobby zu und erfüllte sich den Traum vom eigenen Rennpferd. Sein Lieblingspferd soll stolze 172.000 Pfund (umgerechnet 200.280 Euro) gekostet haben, aber es hat sich bereits doppelt bezahlt gemacht. Der zweijährige Hengst namens Cifrado hat dem Glückspilz schon wieder 483.000 Pfund (umgerechnet rund 562.000 Euro) eingebracht. Demnächst soll sein Glücks-Hengst an einem prestigeträchtigen Rennen teilnehmen, dass ihm im Falle eines Gewinns mal eben satte 563.000 Pfund (umgerechnet etwa 656.000 Euro) einbringen könnte.

Mann engagiert sich im Pferderennsport

Doch bei einem Rennpferd sollte es natürlich nicht bleiben. Mittlerweile zählt Cliff Little mehrere siegreiche Vollblüter sein Eigen. Außerdem hat er in einige lokale Jockeys sowie in Pferderennclubs investiert. „Ich hoffe, dass dadurch mehr Interesse am Rennsport geweckt werden kann, denn zusätzliche Preisgelder bringen gute Pferde und sind eine zusätzliche Attraktion für die Rennbesucher“, sagte Little gegenüber der „Sun“.

Auch wenn er nach wie vor froh über seinen Gewinn im Lotto ist, an das Gefühl, bei einem Pferderennen zu siegen, würde es nicht heranreichen. „Die Leute mögen darüber spotten, aber das Geld ist toll – aber es ist nur zweitrangig, wenn man die Pokale sieht.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.