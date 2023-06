Lotto: Mann knackt Millionen-Jackpot – der Gewinn kostet ihn Jahre später das Leben

Ein Leben in Saus und Braus ohne finanzielle Sorgen – so stellen sich viele hoffnungsvolle Spieler den großen Moment ihres Lotto-Gewinns vor. Dass ein solcher Geldregen aber auch tragische Folgen nach sich ziehen kann, zeigt die traurige Geschichte dieses Mannes.

Der Brite Keith Gough lebte ein ganz normales Leben. Er arbeitete in einer Bäckerei, war seit 25 Jahren mit seiner Frau Louise verheiratet und feuerte am Wochenende seinen Lieblingsverein Aston Villa an. Doch ein Lotto-Gewinn veränderte von einem Tag auf den anderen alles!

Lotto-Jackpot geknackt

Neun Millionen Pfund gewann Keith damals im Jahr 2005. Heute wären das umgerechnet fast 10.5 Millionen Euro! Der 53-Jährige kündigte seinen Job und wusste anschließend gar nicht, welchen Luxus-Traum er sich zuerst erfüllen sollte. Autos, Rennpferde, ein teures Einfamilienhaus – alles konnte er sich plötzlich leisten. Und natürlich auch eine VIP-Loge für die Heimspiele von Aston Villa.

„Ohne Routine in meinem Leben habe ich angefangen, Geld auszugeben, auszugeben, auszugeben“, erinnerte sich Keith in einem späteren Interview. „Am Ende war ich einfach nur noch gelangweilt.“ Ein Gefühl, dass womöglich mit dafür verantwortlich war, dass Keith plötzlich eine große Liebe für Alkohol entwickelte.

Millionen-Gewinn wird zum Drama

„Vor dem Gewinn habe ich nur Wein zum Essen getrunken“, erzählte er später. Doch das änderte sich in den Jahren seines plötzlichen Reichtums. Der krasse Alkoholkonsum blieb nicht folgenlos: Keiths Ehe mit Louise zerbrach nach 25 gemeinsamen Jahren, anschließend musste er in eine Entzugsklinik.

Doch in der Priory-Klinik in Birmingham ging das Drama noch weiter. Denn Keith setzte sein Vertrauen ausgerechnet in einen dreisten Betrüger namens James Price. Der gaukelte Keith mit Bentleys und teurem Schmuck vor, selbst ein vermögender Geschäftsmann zu sein. Er überredete den Lottogewinner, in Scheinunternehmen zu investieren – nur um sich von dem Geld seinen eigenen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.

Tragisches Ende

Nach schwerer Krankheit, auch bedingt durch den starken Alkoholkonsum, starb Keith im Jahr 2009 mit nur 58 Jahren im „Princess Royal Hospital“ in Telford. Sein Lotto-Gewinn habe sein Leben „ruiniert“, sagte er zuvor gegenüber Reportern.

„Wenn ich jemanden sehe, der in einen Zeitungsladen geht, rate ich ihm davon ab, einen Lottoschein zu kaufen“, zitiert der „Mirror“ den tragischen Millionen-Gewinner.