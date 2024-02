Lotto: Freundin macht nach Millionen-Gewinn Schluss – ihr Ex behält keinen Cent

Nach drei Monaten Beziehung schwebt man eigentlich noch im siebten Himmel – sollte man meinen. Doch bei diesem Paar aus England lief es nach einem dicken Lotto-Gewinn gar nicht mehr gut.

Charlotte Cox (37) und Michael Cartlidge (39) waren gerade einmal drei Monate zusammen, als sie ein Rubbellos kauften. Sie ahnten ja nicht, was das für Auswirkungen haben sollte. Doch von vorne.

Lotto: Freundin trennt sich nach fettem Gewinn

Die beiden Turteltauben Charlotte und Michael gingen eines Tages gemeinsam einkaufen. Dabei hatte er die Idee ein Rubbellos zu kaufen. Sie bezahlte das Los mit ihrer Bankkarte, doch er wollte ihr das Geld per App zurücküberweisen. So weit, so unspektakulär. Doch am Abend folgte der Lotto-Hammer: Sie rubbelten das Los frei und sahen, dass sie eine Millionen Pfund (rund 1,2 Millionen Euro) gewonnen hatten. Sofort schmiedeten sie Pläne über ein Haus, ein Auto und gemeinsame Luxusurlaube – das berichtete zumindest Michael der britischen „The Sun“.

Aber nur ein paar Wochen nach dem dicken Lotto-Gewinn soll sich Charlotte plötzlich von ihm getrennt haben. Zudem wollte sie das Geld komplett für sich behalten. Klar, dass darauf ein riesiger Streit folgte.

Wer hat das Nachsehen?

Charlotte ist sich ganz sicher, dass ihr der gesamte Lotto-Gewinn zusteht: „Ich habe das Ticket gekauft. Er hat mir das Geld nicht überwiesen.“ Doch zumindest belegen Überwachungskameras, dass Michael ihr das Geld für das Rubbellose noch im Laden per App überwiesen hatte. Doch anscheinend kam es aus technischen Gründen nicht sofort auf ihrem Konto an. Michael sieht es aber als Charlottes moralische Pflicht an, ihm die Hälfte des Lotto-Gewinns abzugeben.

Aber auch die Lotto-Gesellschaft entschied nach langem Hin und Her, dass Charlotte das gesamte Geld gehört, da ihr Name auf dem Ticket steht. Das wäre rechtlich so festgelegt. Da hat Michael anscheinend richtig Pech gehabt.