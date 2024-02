Lotto-König Chico macht Schluss – Fans in Sorge! „Pass auf dich auf“

Kürsat Yildirim, alias Chico aus Dortmund, ist wohl mittlerweile der bekannteste Lotto-Gewinner Deutschlands. Nach dem Jackpot kündigte der ehemalige Kranfahrer seinen Job und ließ das ganze Land an seiner großen Shopping-Tour teilhaben.

Ob Instagram, Tiktok, Zeitung, Fernsehen oder Youtube – überall hielt der frisch gebackene Lotto-Millionär sein glückliches Gesicht in die Kamera. Als seine Freundin Candice in sein Leben trat, legten die beiden kurzerhand noch mit einem Spotify-Podcast („Zwischen Dürüm und Sushi) nach. Doch auf Spotify ist von dem Dortmunder Traumpaar bereits seit November nichts mehr zu hören. Und jetzt zieht Chico die nächste Reißleine.

Lotto-Millionär Chico zieht die Reißleine

Seit seinem Lotto-Gewinn ist Chico ständig unterwegs. Ob Food-Blog in Dubai, Spenden-Aktion in Dortmund oder Werbe-Termin im Supermarkt. Der Termin-Kalender des neureichen Dortmunders ist voller denn je. Kein Wunder, dass es dem 43-Jährigen an irgendeinem Punkt zu viel wird.

Mehr vom Lotto-König aus Dortmund: Chico wittert neue Geschäftsidee – „Würde herbe laufen“

Schon auf seinem Instagram-Account ist es in den letzten Wochen merklich ruhiger geworden. Sein letzter Post stammte von Ende Januar. Am Montag (19. Februar) hatte der Lotto-König aus der Nordstadt nun eine Begründung für seine Fans: „Wir haben lange nichts mehr voneinander gehört (…), weil gerade so viel los ist in meinem Leben“, erklärte Chico. Deshalb habe er entschieden, dass er sich etwas zurücknehmen müsse.

Chico macht Schluss: „Pass auf dich auf!“

Sein Entschluss: Mit den Videos auf seinem Youtube-Kanal ist es vorerst aus. „Ich habe ganz andere Projekte, die mir richtig wichtig sind momentan“, erklärte Chico. Fest steht jedenfalls, dass seine Fans in nächster Zeit nicht auf seine wöchentlichen Videos warten müssen. „Ich glaube, ihr habt Verständnis dafür. Ich habe euch alle lieb.“

Mehr Themen:

Tatsächlich kann Chico auf das Verständnis vieler seiner Fans setzen, die sich zum Teil um ihn, seine Beziehung oder seinen Kontostand gesorgt haben. So heißt es in den Kommentaren etwa:

Das tun, was für dich gut anfühlt und richtig ist.

Alles Gute.

Viel Glück mit deinen neuen Projekten.

Das reale Leben geht vor .

Hauptsache, es geht dir gut.

Pass auf dich und dein Geld gut auf!

Nimm dir die Zeit für dich und deine bessere Hälfte.

Bleibt seinen Fans jetzt nur die Hoffnung darauf, dass Chico in Zukunft seine neuen, spannenden Projekte mit ihnen teilt.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.