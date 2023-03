Lotto: Eindeutige Zahlen! DIESE Menschen gewinnen häufig beim Glücksspiel

Ist es Glück, Zufall oder einfach Schicksal? Millionen von Menschen haben sich wohl schon den Kopf darüber zerbrochen, welche Strategie sie zum Lotto-Gewinn führt. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot zu knacken, liegt bei den meisten Menschen bei 1 zu 140 Millionen.

Einer Statistik von „Lotto24“ zufolge können sich einige Menschen jedoch offenbar mehr Hoffnungen auf den großen Gewinn machen als andere. Einige Vornamen und Sternzeichen hatten zumindest in den letzten fünf Jahren und vor allem 2022 Grund zur Freude.

Lotto: DIESE Sternzeichen gewinnen am häufigsten

In Fragen der Liebe, dem Beruf oder die Zukunft wird gerne das Horoskop hinzugezogen. Könnte unser Sternzeichen uns nicht vielleicht auch beim Lottospielen weiterhelfen? Bei einigen Menschen standen die Sterne zumindest in den letzten Jahren auffallend gut. Denn 2022 war das Glücksjahr für Zwillinge – zumindest was das Lottospiel angeht!

Wie „Lotto24“ berichtet, hatten knapp über 13 Prozent der Gewinner, die sich über mindestens 100.000 Euro freuen durften, dieses Sternzeichen. Ein ebenfalls glückliches Händchen bewiesen Widder-Zugehörige (10,2 Prozent). Dicht gefolgt von Löwe und Krebs, die sich mit jeweils 9,5 Prozent den dritten Platz teilen. Dahinter liegt Waage mit nicht mal einem Prozent Abstand.

Pech im Spiel hatten dagegen Steinböcke, Skorpione und Schützen (jeweils 6,3 Prozent). Das Geld für den Lottoschein hätten sich Jungfrauen 2022 lieber komplett sparen können. Das Tierkreiszeichen landete bei der Lotterie auf dem letzten Platz und gewann nicht einmal halb so oft wie Zwillinge. Doch nicht nur das Sternzeichen könnte über Gewinn oder Verlust entscheiden, sondern auch der Vorname.

Männer mit DIESEM Vornamen sind wahre Glückspilze

Besonders erfolgreich im Lottospiel sind offenbar Männer. Ganze 81-mal gewannen in den vergangenen 5 Jahren Personen mit dem Namen Michael einen mindestens fünfstelligen Betrag im Lotto. Darauf folgen Thomas mit 77 Errungenschaften sowie Peter und Andreas, die sich mit jeweils 47 Triumphen die Bronzemedaille teilen müssen. Die beiden Glückspilze Stefan und Uwe befinden sich auf Platz vier und fünf mit jeweils 42 und 37 Gewinnen.

Die Erfolgsquote bei Frauen ist da deutlich niedriger. Erst in Richtung der Top 50 tauchen die ersten Frauennamen unter den Gewinnern auf. Susanne, Sabine und Andrea befinden sich auf Platz 44.

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.