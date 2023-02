Lotto-Spielerin knackt Mega-Jackpot – was dann über sie bekannt wird, rührt zu Tränen

Man erntet, was man säht. Wer gibt, der bekommt auch irgendwann etwas vom Universum zurück. Und diese Lotto-Spielerin hatte den Gewinn mehr als verdient.

Die gerade einmal volljährige Gewinnerin hatte bereits in jungen Jahren etwas sehr Selbstloses getan und dafür nun vom Leben die Quittung erhalten. Und die ließ sich sehen: Ganze 26,5 Millionen Euro bekam sie für ihre gute Tat.

+++ Lotto: Frau gewinnt Millionen-Jackpot – ein fataler Fehler hätte sie fast das Geld gekostet +++

Lotto-Gewinn als Karma

Als die Frau aus Ontario, Kanada, gerade einmal fünf Jahre alt war, entschieden sie und ihre Schwester, ihr ganzes Gespartes für die Menschen in Haiti zu spenden. Damals, 2010, waren über 200.000 Menschen bei einem Erdbeben gestorben und viele weitere hatten von jetzt auf gleich kein Zuhause mehr.

+++ Lotto: Frau gewann Millionen-Jackpot – jetzt hat sie „schmutzige“ Pläne +++

Juliette und ihre Schwester köpften ihr Sparschwein und spendeten umgerechnet 20 Euro an die Opfer – viel Geld für so ein kleines Mädchen. Heute, mit 18 Jahren, sollte sich diese selbstlose Tat sogar noch für sie auszahlen. Denn nachdem sie auf Anraten ihrer Familie ein Los kaufte, knackte sie unverhofft den Jackpot und war plötzlich 26,5 Millionen Euro reicher.

+++ Lotto-Glückspilz knackt Jackpot – dann beginnt sein tragischer Absturz +++

Millionärin durch Zufall

An ihrem 18. Geburtstag war Juliette gerade auf dem Weg zu ihrem Großvater, als er ihr vorschlug, sie solle doch zur Feier des Tages zum ersten Mal einen Lottoschein kaufen. Doch die Teenagerin hatte das noch nie gemacht und brauchte etwas Hilfe. „Als ich in den Laden ging, war ich mir nicht sicher“, zitierte die „Sun“ das Mädchen. „Also rief ich meinen Vater an, der mir sagte, ich solle einen Lotto 6-49 Quick Pick kaufen.“

Gesagt – getan. Doch dann hätte sie fast vergessen zu checken, ob sie gewonnen hatte. Als bekannt wurde, dass der Gewinnerschein dort gekauft wurde, wo sie ihr Los erstanden hatte, drängte ihre Arbeitskollegen, die Zahlen zu überprüfen. Als sie merkte, dass sie gewonnen hatte, viel die 18-Jährige aus allen Wolken. „Mein Kollege fiel ungläubig auf die Knie. Er schrie, eigentlich schrien alle.“

Lotto-Rekord

„Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich mit meinem allerersten Lottoschein den Goldball-Jackpot geknackt habe“, so die fassungslose Gewinnerin. Zudem sei es der größte Gewinn, den jemand in ihrem Alter je bei der Ontario Lottery abgeräumt hat. Die Medizinstudentin will ihr Studium auf jeden Fall fortsetzen und bekommt Unterstützung von ihrem Vater, der sie als Finanzberater mit sicheren Investitionstipps versorgt.

Mehr Themen:

Das Geld möchte sie lieber für Reisen mit ihrer Familie sparen. „Wir werden auf jeden Fall an Freunde und Familie denken. Aber heute Abend bin ich immer noch Studentin, also plane ich, mein Biologiereferat zu beenden“, bleibt die Studentin auf dem Teppich.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.