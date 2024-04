Lotto-Spieler fährt vor Ziehung in den Urlaub – es kommt, wie es kommen musste

Tagtäglich spielen unzählige Menschen Lotto und hoffen auf das ganz große Glück. Auf die Frage „Was tut man mit dem Geld, wenn man tatsächlich gewinnt?“, haben die meisten auch direkt eine Antwort parat. Eine Jacht, ein großes Haus oder jede Menge Schmuck?

Damit, dass dieser Lotto-Spieler kurz vor dem Tag, an dem sich sein Leben verändern sollte, in den Urlaub fährt und seinen Gewinn an jemand anderen abtreten muss, hätte jedoch keiner gerechnet.

Lotto-Spieler lässt sich den Gewinn entgehen

Wer mutig seine Glückszahlen auf dem Schein ankreuzt und auf den Millionen-Jackpot hofft, der wartet in der Regel ganz ungeduldig auf den Tag der Ziehung. Anders scheint das jedoch bei diesem Lotto-Spieler zu sein. Während die einen gebannt vor den Fernseher sitzen, macht er sich stattdessen auf den Weg in den Urlaub und hinterlässt den Schein ahnungslos seiner Mutter. Nur wenig später nimmt das Schicksal seinen Lauf.

+++ Lotto: Mega-Jackpot bleibt weiter ungeknackt – bei der Gewinnsumme bekommt Chico aus Dortmund Schnappatmung +++

Maria J. Roldan traute ihren Augen kaum, als sie auf einen Schlag Millionärin wurde. Obwohl sie das Glück beim Lottospielen gar nicht herausgefordert hatte, konnte sie sich mit dem Schein ihres Sohnes eine ordentliche Summe Geld einheimsen.

Weitere Themen:

„Dabei ist sie nur haarscharf an einem noch weitaus höheren vorbeigeschlittert. Wäre auch die rote Kugel richtig gewesen, hätte Roldan 534 Millionen US-Dollar (501 Millionen Euro) gewonnen“, heißt es in einem Bericht von „t-online“. Die Mutter erkannte ihr Glück allerdings erst, als ihr Sohn wieder aus dem Urlaub zurück war und beide in einem Lottogeschäft auf den Gewinn aufmerksam gemacht wurden.

So oder so – der Kontostand scheint inzwischen gut gefüllt zu sein und auch wenn der Sohn derjenige war, der auf das richtige Pferd gesetzt hat, bleibt der Lotto-Gewinn zumindest in der Familie.