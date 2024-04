Horoskop: Kosmisches Glück! Diese Sternzeichen gewinnen am häufigsten im Lotto

Glück in der Liebe, Pech im Spiel – auch anders herum wird da dem Volksglauben nach ein Schuh draus. Doch was viele bislang wohl noch nicht auf dem Schirm hatten: Auch die Sterne nehmen Einfluss auf unser Händchen bei Glücksspielen wie Lotto.

Wie du erfährst, ob die kosmische Energie auch auf deiner Seite ist? Na anhand deines Horoskops. Je nachdem, welches Sternzeichen du hast, können sich deine Chancen auf den großen Lotto-Gewinn im Handumdrehen erhöhen. Falls du dein Horoskop diesbezüglich noch nicht kennst, solltest du jetzt unbedingt weiterlesen.

Horoskop gibt Aufschluss über Lotto-Glück

Dass die Sterne Lieblinge unter den Sternzeichen haben sollen, denen sie zu höheren Chancen beim Tippen verhelfen, klingt im ersten Moment absurd. Doch laut einer Umfrage des Online-Portals „Einfach sparsam“ soll daran durchaus etwas dran sein.

Berechnungen von Astrologen zufolge sollen Wassermänner in den nächsten Monaten zu den Glückspilzen zählen. Wer also mit dem Gedanken gespielt hat, in nächster Zeit einen Tippschein auszufüllen und dem Luftzeichen angehört, der sollte seine Überlegung besser in die Tat umsetzen, bevor der ganz große Gewinn am Ende in andere Hände wandert.

IHR Horoskop sagt die größten Chancen voraus

Es gibt aber auch andere Sternzeichen, denen das kosmische Glück von Grund auf am häufigsten zu Hilfe eilt. Darunter etwa Fisch-Geborene. Satte 91,4 Prozent der Fische haben laut der repräsentativen Umfrage von „Einfach sparsam“ schon mal im Lotto gewonnen. Dem Fisch könnte dabei auch seine mitfühlende und selbstlose Art zugute kommen und das Geld-Glück verdient machen.

Ähnlich sieht es auch bei der Jungfrau aus. Das Erdzeichen gilt als besonders ordnungsliebend und kontrolliert. Ihre geheime Leidenschaft gilt allerdings Dingen, die sie nicht beeinflussen können. So etwas dem Lotto-Spiel. Satte 89,6 Prozent des Erdzeichens sollen laut Umfrage schon mal einen Gewinn abgestaubt haben. Diese Horoskop-Aussichten dürften den drei glücklichen Sternzeichen sicherlich mehr als gefallen.