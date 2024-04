Lotto-Spielerin freut sich über 23.000 Euro – dann bringt ihre Familie Unfassbares ans Licht!

Über 23.000 Euro würde sich sicherlich jeder freuen. Damit kann man schon so einiges anstellen. Mindestens einen schönen Urlaub erleben. Doch Lotto-Spieler streben natürlich deutlich höhere Gewinne an.

Diese Lotto-Gewinnerin zeigte sich jedoch bescheiden und freute sich wie Bolle über das Geld. Als sie jedoch ihrer Familie davon erzählte, überraschte diese sie noch ein zweites Mal.

Lotto-Gewinnerin überrascht Familie

Die Spielerin aus New South Wales in Australien hatte bei der Powerball Lotterie mitgemacht und einen Schein für die Ziehung am Donnerstag (18. April) gekauft. Doch sah sie sich die Ziehung am Abend nicht live an, sondern checkte erst am nächsten Morgen das Ergebnis.

„Ich bin heute Morgen aufgestanden und habe meinen Schein überprüft“, wie die Spielerin erzählte. Und Bingo! Sie hatte einen Treffer gelandet und 20.000 australische Dollar – umgerechnet 23.000 Euro – gewonnen. Sie erzählte sogleich ihrer Familie die freudige Nachricht. Doch die überrumpelten sie sogleich zum zweiten Mal an diesem Morgen. Denn die Spielerin hatte einen Fehler begangen.

Und Familie überrascht Lotto-Gewinnerin

„Ich habe ihn (den Schein; Anm. d. Red.) mir angesehen und bin dann zu meiner Familie gelaufen und habe gesagt: ‚Ich habe 20.000 Dollar gewonnen‘.“ Schon darüber freute sie sich riesig, doch sollte es noch viel besser kommen. „Sie sahen ihn an, dann sahen sie mich an und sagten: ‚Nein, das hast du nicht…. du hast 20 Millionen Dollar gewonnen‘.“

Das dürfte die beste Verwechslung gewesen sein, die sie je in ihrem Leben vorgenommen hatte. Nicht 20.000, sondern 20 Millionen zu gewinnen, das war gleich die zweite große Überraschung an diesem schicksalhaften Freitagmorgen. Was die Gewinnerin nun mit dem Geld machen möchte?

„Ich möchte mir ein Haus kaufen und am liebsten würde ich um die Welt reisen“, zitiert der „Mirror“ die Australierin. „Ich denke immer, ich wache auf und bin wieder in der Realität.“