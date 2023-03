Lotto-Gewinnerin räumt Million ab – was sie dann erzählt, klingt schockierend

Sie hat das geschafft, wovon zahlreiche Menschen träumen: Wendy H. aus North Carolina (USA) sahnte ordentlich im Lotto ab. Doch was sie über die Umstände des Gewinns erzählt, ist schockierend.

1 Millionen US-Dollar (circa 938.000 Euro): So viel Geld gewann Wendy H. im Lotto. Zuvor kaufte sie ein Los im Wert von 8 Dollar (circa 7,50 Euro). Doch der Kauf des Loses kam nicht von irgendwo her – Wendy H. hörte eine Stimme, die ihr genau das befahl!

Lotto-Spielerin kaufte Los nach dem Einkaufen

Wie der „Mirror“ berichtet, erledigte die Lotto-Gewinnerin ihren Wochen-Einkauf – dann hörte sie plötzlich die Stimme in ihrem Kopf, die sie dazu drängte, das Los zu kaufen. Also tat sie es. „Etwas hat mir gesagt, ich soll es kaufen, also habe ich es getan. Es sollte einfach so sein, denke ich“, erklärte sie nach ihrem Gewinn.

Als sie zuhause ankam, rubbelte Wendy H. das Los frei – und sah, dass sie den Mega-Gewinn abgeräumt hatte! „Ich habe es mir nur immer wieder angesehen und gedacht: Das kann nicht richtig sein. Aber es war richtig.“ Sie rief sofort ihren Mann an und erzählte ihm von der tollen Neuigkeit. „Ich habe ihn angerufen und ihm gesagt: ‚Ich habe grade eine Million Dollar gewonnen.‘ Das ist ein Traum. Wir können endlich unser Zuhause bekommen.“

Lotto: Wendy H. will ein Haus kaufen

Mit dem Geld möchte das Ehepaar einen Autokredit abbezahlen und sich ein Haus kaufen, wie der „Mirror“ berichtet. Die Freude über den warmen Geldregen ist bei dem Glückspilz groß: „Das ist ein Geschenk des Himmels. Wir haben das wirklich gebraucht.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.