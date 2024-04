Lotto-König Chico geht ins Phantasialand: Jetzt muss der Millionär sein Wort halten

Das Phantasialand liegt nicht umsonst auf Platz 2 der besucherstärksten Freizeitparks in Deutschland. Sechs Themenbereiche, zwei Themenwelten und zahlreiche Attraktionen locken rund zwei Millionen Gäste im Jahr nach Brühl (NRW).

Einer von ihnen: Niemand geringeres als Lotto-König Chico aus Dortmund. Seitdem der Ende 2022 knapp zehn Millionen Euro im Lotto gewonnen hat, ist Kürsat Yildirim alias Chico aus den Medien nicht mehr wegzudenken.

Nun hat ihn sein Weg ins Phantasialand geführt. Doch das nicht ohne Grund – denn im Freizeitpark musste der Lotto-Millionär ein Versprechen einlösen.

Lotto-König Chico im Phantasialand

Denn Chico war nicht alleine im Phantasialand. An seiner Seite waren mehrere Kinder, die den Freizeitpark-Besuch mit dem Dortmunder Lotto-König gewonnen hatten. Auf der Gala des Verbandes „Kinderlachen“ war der Event-Tag versteigert worden.

„Ein Mann, ein Wort!“, schreibt Chico auf Instagram – und postet ein Video des Phantasialand-Trips. „Wir hatten einen zauberhaften Tag und das Wetter war ein absoluter paid actor. Ich küsse eure Augen. Es hat so viel Spaß gemacht!“

In den ersten Sekunden des Videos kündigt er sofort stolz an: „Natürlich gehen die Tickets auf meinen Nacken“ – bevor er mit den jubelnden Jungs in den Park geht.

Achterbahn-Spaß mit Lotto-König Chico

Mit den Kids geht Chico Achterbahn fahren und setzt sich direkt in die Wagen der „Colorado Adventure“-Bahn. Und auch die Wasserbahn darf natürlich nicht fehlen.

„Wir werden aber alle nass“, mahnt Chico noch zu Beginn – nur am dann selbst hinterher zu schieben: „Aber für euch werde ich auch nass!“, und schon stürmt die Truppe los.

Am Ende der Promo-Aktion gibt es noch ein „Danke“ vom Verbands-Mitarbeiter – und fertig ist der Phantasialand-Trip für den guten Zweck.