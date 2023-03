Lotto: Mann rastet nach Millionengewinn aus – „Ich kann meinen Job kündigen“

Dieser Lotto-Spieler hatte gleich doppelt Glück. Los ging es mit einem eher bescheidenen Gewinn von nicht einmal 40 Euro. Wie überrascht war der Mann jedoch, als er am Montag einen Anruf erhielt. Dran war die Lotterie.

Als der Lotto-Spieler begriff, was er da hörte, überfiel es ihn gleich. Mit so viel Geld könnte er eine Menge anstellen – und sein Leben komplett verändern.

Ein Mann aus Shepparton im Norden des Staates Victoria in Australien hatte am Wochenende 1.335.595,34 australische Dollar bei TattsLotto gewonnen. Das kommt gut 840.000 Euro gleich – ein lebensverändernder Gewinn. Die Lotterie TattsLotto hatte ihn am Montagmorgen, den 6. März, angerufen, um ihm von dem Gewinn zu berichten. Denn der Spieler wusste noch gar nichts von seinem Glück.

„Oh mein Gott! Oh, mein Gott! Oh mein Gott!“, konnte er nur sagen. „Habe ich das Geld gewonnen? Ich habe 1,3 Millionen Dollar bei TattsLotto gewonnen!“ Er war vollkommen überwältigt, wie „Shepparton News“ berichtete. „Ich stehe unter Schock. Ich bin gerade bei der Arbeit, also hatte ich keine Ahnung!“

Zwei Gewinne auf einmal

Bei der Ziehung am Wochenende hatte er bereits 60 Dollar bei Super 66 gewonnen. Danach bemerkte er, dass er auch mit seinem TattsLotto-Schein gewonnen hatte. Doch hatte er bis dato keine Zeit gehabt, nachzusehen, wie viel er bekommen sollte. „Ich spiele schon seit einiger Zeit immer wieder TattsLotto“, erzählte der Mann.

„Ich werde heute früh Feierabend machen und den Rest des Tages nutzen, um den Gewinn zu verarbeiten!“ Nicht nur das. „Ich kann meinen Job kündigen!“ Dann überschlug sich der Spieler am Telefon mit seinen Träumen. „Wow, ich kann ein Haus kaufen! Es wird mein erstes Haus sein!“

Dann beruhigte er sich wieder ein bisschen und ließ das Gehörte sacken. „In ein paar Monaten steht ein Urlaub an, und dann kann ich ihn noch mehr genießen! Ich kann es nicht glauben!“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.