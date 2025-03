Lotto-Spieler sahnt über 170 Millionen ab – danach passiert es gleich vier Mal!

Hast du schon mal im Lotto gewonnen? Vermutlich nicht. Die Wahrscheinlichkeit, den Jackpot abzuräumen, ist zumindest nicht allzu groß. Das bekommen die Spieler jede Woche zu spüren, wenn der eigene Schein doch wieder nur eine Niete ist.

Einen lebensverändernden Gewinn im Lotto machte jetzt aber dieser Mann. Er gewann über 170 Millionen Euro. Danach passierte eine Sache aber ganze vier Mal. Womit hatte er das verdient?

Lotto-Spieler sahnt über 170 Millionen ab – dann schlägt das Schicksal vier Mal zu

Der ehemalige Postbote Adrian Bayford aus Haverhill in Suffolk/Großbritannien gewann zusammen mit seiner damaligen Frau Gillian im August 2012 einen unglaublichen Betrag von 148 Millionen Pfund (umgerechnet rund 178 Millionen Euro) im Lotto, wie die britische „Sun“ berichtet. Mit diesem Gewinn katapultierte sich das Paar mit einem Schlag auf die Liste der reichsten Menschen im Vereinigten Königreich.

Am Abend der Ziehung konnten die beiden es kaum fassen und kontrollierten die Zahlen gleich mehrfach auf dem Handy, dem Fernseher und im Internet. Doch es bestand kein Zweifel, sie hatten richtig abgeräumt im Lotto. Das feierten sie erstmal mit einer bestellten Pizza, bevor sie nächtelang wachlagen ob des unglaublichen Gewinns. Doch so viel Geld bringt oftmals nicht nur Glück. Nur 15 Monate nach dem fetten Jackpot ließ das Paar aus Großbritannien sich scheiden. Gillian war sich sicher, dass das Geld einen Keil in die Familie getrieben habe.

Glück im Spiel, Pech in der Liebe?

Nach der Trennung von seiner Frau versuchte Adrian noch mehrmals, sein privates Glück zu finden. Denn das kann man sich mit Geld nicht kaufen. Er war ganze vier Mal verlobt. Doch mindestens dreimal sollte es nicht sein. Vielleicht wird es ja langfristig etwas mit seiner vierten Verlobten Tracey Biles.

Zumindest im finanziellen Bereich lief es für den ehemaligen Postboten nicht schlecht. Er kaufte sich von seinem Lotto-Gewinn verschiedene Anwesen, einen Weinberg, legte einen Karpfenteich an und züchtete Ziegen und Schweine. Klingt doch gar nicht mal so übel.

