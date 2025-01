Lotto-Gewinner hält es nicht mehr aus – er packt sofort seine Koffer

Viele träumen davon, irgendwann im Lotto zu gewinnen und sich dann frühzeitig zur Ruhe zu setzen. Doch wer kann schon von sich behauptet, er wüsste genau, was er machen würde nach dem Lotto-Gewinn? Denn danach ist nichts mehr wie früher.

Diese Erfahrung musste auch der Sohn einer Lotto-Gewinner-Familie machen. Irgendwann hielt er es in seiner Heimatstadt nicht mehr aus und musste dort raus.

Lotto-Gewinner: „Über Nacht Multimillionär“

Der Lotto-Gewinn sei jetzt schon zehn Jahre her, dennoch spüre Jayden Clark immer noch die Auswirkungen dieses einmaligen Moments, wie er in einem TikTok-Video erklärt. Er sei noch klein gewesen, als seine Eltern im Lotto gewonnen hätten. Seine Mutter hätte ihn und seine jüngere Schwester damals von der Schule abgeholt und ihnen dann zu Hause den „Riesen-Scheck“ präsentiert.

Er selbst sei noch zu jung gewesen, um die Situation zu verstehen und das, was auf ihn und seine Familie nun zukommen sollte. „Über Nacht wurden wir von ziemlich arm zu Multimillionären. Das Leben hat sich danach offensichtlich verändert“, kann Jayden rückwirkend nun erzählen. Denn früher wollte er lieber geheim halten, dass er und seine Familie im Geld schwammen.

Lotto-Gewinner zieht um

„Jeder, der davon erfahren hat, hatte sofort irre Vorstellungen von uns“, bemerkte der Lotto-Millionär. Das war einer der Gründe, warum er dieses Wissen lieber für sich behielt. In Adelaide, Australien, aufgewachsen lebte seine Familie vor dem Gewinn noch „von Gehaltscheck zu Gehaltscheck“.

Nach fünf erfolglosen Jahren hatte sein Vater mit den immer gleichen Zahlen dann überraschend mehrere Millionen im Lotto gewonnen. Man versuchte so bodenständig wie möglich zu bleiben, probierte jedoch auch allerhand aus. Dennoch fühlte sich Jayden fehl am Platz, wie zwischen den Stühlen. „Ich war ein Außenseiter“, erzählt er im TikTok-Video.

So traf er eine Entscheidung – und zog nach Los Angeles, USA. Hier fühlt er sich nun zugehörig, „als wäre ich normal“. Denn hier würden viele Menschen ein „irres Leben“ leben und auch seine „einzigartige“ Geschichte könne hier reinpassen – anders als in dem kleinen Kaff in Australien. Und nun fühle er sich auch nicht mehr so, als müsste er sein Lotto-Glück verheimlichen.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.