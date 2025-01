Lotto: Spieler sahnt über 4 Millionen ab – doch dieser Fehler könnte ihn jetzt alles kosten

Allein im deutschsprachigen Raum gab es im Jahr 2024 rund 6,7 Milliarden Personen, die regelmäßig Lotto oder Toto-Lotto spielen, wie eine Umfrage von „Statista.com“ herausfand. Doch wie es beim Glücksspiel nun mal so ist: Nur eine geringe Zahl dieser Spieler gewinnt letztendlich tatsächlich einmal den Jackpot.

Ein Lotto-Spieler hat jetzt allerdings das große Los gezogen und eine unglaubliche Summe von vier Millionen erspielt. Wenn ihm jetzt aber dieser Fehler unterläuft, wird er das Geld niemals sehen…

Lotto: Dieser Fehler könnte ihn alles kosten

Dieser Lotto-Spieler hat das geschafft, wovon Millionen andere nur träumen können: Er hat in der Lotterie gewonnen. Am Samstag (11. Januar 2025) sahnte ein Brite in der „The National Lottery“ sage und schreibe vier Millionen Pfund ab. Es gibt allerdings ein Problem: Der Gewinner hat seinen Preis noch nicht abgeholt. Allwyn, der Betreiber der Lotterie, fordert Spieler daher dringend auf, einen Blick auf ihr Los zu werfen, wie „The Sun“ berichtet.

Um in den Lotto-Jackpot zu knacken, müssen Spieler die sechs Zahlen der „National Lottery“ richtig getippt haben. Insgesamt 4.033.571 Pfund (ca. 4.804.386 Euro) war im Gewinnertopf zu erspielen! Bei der Ziehung am 11. Januar waren es die Zahlen 02, 06, 10, 12, 28 und 29. Die Bonuszahl war die 57.

Zweiter Jackpot in einer Woche

Der 4-Millionen-Jackpot wäre nun schon der zweite Jackpot-Gewinn in einer Woche. Denn erst am 4. Januar hat ein weiterer Lotto-Spieler unglaubliche 7,5 Millionen Pfund in der „National Lottery“ abgesahnt.

Ob der glückliche Lotto-Gewinner den folgenschweren Fehler begeht, nicht auf sein Los zu gucken und den Lotterie-Gewinn nie abzuholen bleibt abzuwarten. Und auch, was er mit der unglaublichen Summe anstellen wird, steht in den Sternen.

Einen Trost gibt es jedoch für den unbekannten Glückspilz: Meist hat man mehrere Monate Zeit, bevor die Meldefrist abläuft, um seinen Gewinn abzuholen. In Deutschland beträgt das Zeitfenster sogar drei ganze Jahre, bevor ein Lottogewinn verfällt.