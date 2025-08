Lotto-Spieler sahnt über eine Million ab – doch nach Jahren könnte er alles verlieren

Im ersten Halbjahr 2025 sprudelten in Bayern die Lotto-Millionen nur so – über 300 Millionen Euro wurden an glückliche Tipper ausgeschüttet. Ganz oben auf dem Siegerpodest: Ein Eurojackpot-Spieler aus Unterfranken, der satte 40,7 Millionen Euro einsackte. Damit dürfte das nächste Grillfest etwas größer ausfallen.

Doch während sich einige über unerwarteten Reichtum freuen, liegt ein anderer Gewinn seit fast zwei Jahren auf Eis – ist nun das ganze Geld verloren?

Lotto in Bayern: Spieler dringend gesucht

Dabei geht es um stolze 1,1 Millionen Euro, gewonnen bei der Zusatzlotterie Spiel 77. Das Ticket wurde am 6. August 2022 in einer Lotto-Annahmestelle im Raum München gekauft – ohne Angabe eines Namens. Seitdem: völlige Funkstille. Kein Anruf. Keine Mail. Kein Schein mehr in Sicht. Und jetzt wird’s brenzlig: Bis zum 31. Dezember 2025 muss sich der mysteriöse Glückspilz melden – sonst verfällt der Gewinn. Einfach so.

„Wir hoffen natürlich, dass der Gewinn noch da landet, wo er hingehört“, sagt Caroline Kerschbaumer, Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung laut „Bild“. Und um das Schicksal ein wenig anzustupsen, startet Lotto Bayern eine große Plakataktion: In sämtlichen Annahmestellen im Raum München prangt bald ein aufmerksamkeitsstarkes Poster mit der Frage: „Wem gehört der Millionen-Gewinn?“

Nummer 0299095: Wem gehört dieses Los?

Also, wer kürzlich in einer alten Manteltasche oder im Handschuhfach eines vergessenen Autos Lottozettel gefunden hat: Jetzt wäre der Moment, mal ganz genau hinzusehen. Die Losnummer lautet 0299095.

Übrigens: Während sich Millionen über Gewinne freuen, freut sich auch der Freistaat Bayern kräftig mit. Allein im ersten Halbjahr flossen rund 256 Millionen Euro aus Steuern und Abgaben in die Staatskasse. Damit werden unter anderem Sportvereine, Kultureinrichtungen und Denkmäler unterstützt. Auch die Kommunen profitieren von der Spielbankabgabe.

Die Moral der Geschichte? Millionär zu sein, ist bestimmt toll. Aber es bringt nichts, wenn man es nicht weiß.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.