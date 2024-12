Jugendlicher gewinnt im Lotto – was danach passiert, ist ein einziges Drama

Er war der junge Mann, um den ihn alle beneideten: Jack Tanbini, der als Teenager mit einem Rubbellos 100.000 Pfund (etwa 120.140 Euro) im Lotto gewann und das Leben in vollen Zügen genießen konnte.

Doch heute sieht die Zukunft des 28-Jährigen düster aus. Was wie ein Märchen begann, hat sich zu einem Albtraum entwickelt.

Lotto-Gewinn entwickelt sich zum Albtraum – Teenager bald hinter Gitter?

So droht dem jungen Lotto-Gewinner nun eine längere Haftstrafe, nachdem die Ermittler bei zwei Razzien innerhalb weniger Wochen in seiner Wohnung mehr als 20.000 Pfund Bargeld (rund 24.000 Euro) und eine riesige Menge Kokain gefunden haben.

Vor dem High Court in Dundee gestand Tanbini im Herbst 2022, in den Handel mit der gefährlichen Droge verwickelt gewesen zu sein. Der Richter warnte ihn bereits vor der Urteilsverkündung am 8. Januar 2024, dass er „mit Sicherheit“ eine lange Zeit hinter Gittern verbringen werde. Doch was war geschehen, dass der einst glückliche Lotto-Gewinner in so dunkle Machenschaften verwickelt wurde?

+++ Lotto-Gewinner räumt 26 Millionen ab – wenige Wochen später ist er tot +++

Alles begann laut „the Sun“ mit einem geheimen Hinweis an die Polizei. Am 22. August 2022 erhielt die Kriminalpolizei einen Durchsuchungsbefehl gegen Tanbini, der verdächtigt wurde, in den Drogenhandel verwickelt zu sein. Wenige Tage später, am 24. August, durchsuchten die Beamten seine Wohnung. Tanbini wurde in einem VW Golf angetroffen, die Hände an zwei Mobiltelefonen, die bereits verdächtige Nachrichten über den Drogenhandel enthielten. Doch was die Polizei im Schlafzimmerschrank fand, veränderte alles.

Die Polizei fand einen Block mit weißem Pulver, das zu 80 Prozent aus reinem Kokain bestand und über 750 Gramm wog. Doch damit nicht genug: In einer weiteren Tüte fanden sie 60 Gramm Kokain im Wert von 11.000 Pfund. Der Fund war gigantisch und die Beweise sprachen eine klare Sprache – Tanbini war tief im Geschäft.

Drogen und Straftaten: Lotto-Gewinner verjubelt Geld

Doch wie kam es, dass der einstige Glückspilz, der als Jugendlicher den Jackpot geknackt hatte, in den Drogenhandel abrutschte? Der 28-Jährige hatte die Millionen aus dem Lotto-Gewinn schnell verjubelt – mit dem Versprechen, für Fahrstunden und ein Auto zu sparen. Stattdessen geriet er immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. 2019 wurde er bereits wegen gefährlichen Fahrens und Cannabisbesitzes verurteilt, nachdem er mit seinem Auto auf der falschen Straßenseite gefahren war.

Jetzt, Jahre später, ist Tanbini wieder im Visier der Justiz – und seine Vergangenheit hat ihn endlich eingeholt. Was als Rubbellos-Gewinn begann und das Leben eines jungen Mannes veränderte, könnte nun Tanbinis Leben für viele Jahre bestimmen – hinter Gefängnismauern.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.