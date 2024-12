Was für ein schreckliches Schicksal nach dem Mega-Gewinn! Fast jeder macht sich mal Gedanken darüber, was er oder sie mit einem Millionengewinn im Lotto machen würde. Eine Weltreise vielleicht, ein neues Haus, Autos, vielleicht aber auch nur eine große Investition – der Fantasie ist keine Grenze gesetzt.

Umso schlimmer, was einem Lotto-Gewinner aus Brasilien widerfuhr. Antonio Lopes Siqueira (73) gewann im Lotto rund 26 Millionen Britische Pfund, umgerechnet also etwa 31 Millionen Euro. Ohne zu übertreiben, hätte der Senior seinen Lebensabend mit viel Luxus verbringen können. Doch nur wenige Wochen nach dem Jackpot-Gewinn stirbt der Mann an einer Herzattacke.

Lotto-Gewinner räumt 26 Millionen ab – – wenige Wochen später ist er tot

Der schlimme Vorfall ereignete sich am 4. Dezember im Wartezimmer vor einer Routine-Untersuchung beim Zahnarzt in Cuiaba, wie das britische Newsportal „Mirror“ berichtet. Gewonnen hatte er beim südamerikanischen „Mega Sena“ am 9. November. Nachdem schrecklichen Geschehen teilten Gerichtsmediziner der Polizei zunächst mit, dass sie die Todesursache des Vieh-Barons nicht ermitteln könnten.

Die Behörden leiteten eine kriminalpolizeiliche Untersuchung ein. Eine Autopsie ergab dann, dass Siqueira einen schweren Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten hatte. Doch bis heute wurde er nicht als offizielle Todesursache bestätigt. Inzwischen steht fest, dass der Brasilianer unter Bluthochdruck und Diabetes litt.

Der Sprecher der „Mega Sena“-Lotterie, Yesser Dahrouge, sagt zum traurigen Vorfall: „Uns wurde gesagt, dass er jede Woche ein Los gekauft und über einen möglichen Gewinn gescherzt hätte. Es ist sehr traurig. Jeder träumt davon, auf diese Weise Geld zu verdienen. Es ist eine Schande, dass er seinen Gewinn nicht richtig durchleben konnte.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.