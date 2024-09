Lotto: Tod, Scheidung und Co. – warum viele Gewinner unter einem Fluch stehen

Eigentlich ist ein Hauptgewinn im Lotto der große Traum und das Leben der Gewinner sollte sich zum Guten wenden. Jedoch entpuppt sich dieser Traum für viele Gewinner eher zu einem regelrechten Albtraum und der sogenannte „Lotto-Fluch“ schlägt immer wieder zu.

Auf den großen Gewinn folgt für viele Lotto-Spieler nämlich das böse Erwachen. Immer wieder wird davon berichtet, dass Gewinner ihren kompletten Besitz wieder verlieren, weil sie dieses für Alkohol und Drogen ausgeben. Manche versuchen ihr Vermögen auch zu investieren und verlieren dadurch alles. Das Schicksal von vielen Gewinnern endet leider nicht selten in Armut, persönlichen Schicksalsschlägen und sogar im Tod.

Lotto-Fluch: Nach seinem Gewinn folgt die Scheidung

Einer der Opfer des „Lotto-Fluchs“ war Karl Crompton, der mit 23-Jahren 11 Millionen Pfund gewonnen hat. Durch Investitionen konnte er sogar seinen Gewinn verdoppeln, wie „The Mirror“ berichtet. Jedoch ereilte ihn in seinem persönlichen Leben viel Unglück, denn seine Frau, mit der er zwei Kinder hat, verließ ihn. Ein Freund von Crompton gibt an, dass sich alle Sorgen um ihn machen. Besorgt berichtet er: „Er wirkt, als wäre sein Herz gebrochen.“

Mit diesem Schicksal ist er jedoch nicht der Einzige und auch für Margaret Loughrey nahm ihr Gewinn einen bösen Verlauf. Im Jahr 2013 änderte sich alles für sie, denn sie gewann im Lotto 27 Millionen Pfund. Vorher lebte sie nach ihrer Scheidung nur mit 83 Euro pro Woche in einer kleinen Hütte. Jedoch war der Druck auf einmal so viel Geld zu haben zu groß für sie, was sich bereits wenige Wochen nach ihrem Gewinn abzeichnete.

Sie gab jedem Familienmitglied 1 Million Pfund und brach den Kontakt mit ihrer kompletten Familie ab. Danach verfolgte sie das Unglück und sie wurde wegen psychischer Probleme zwangseingewiesen. Im Jahr 2015 griff sie betrunken einen Taxifahrer an und wurde vom Gericht angeordnet, gemeinnützigen Dienst zu leisten. Auf Loughreys Lotto-Gewinn folgte ein Schicksalsschlag auf den nächsten.

Der Gewinn hat das Leben von Loughrey zerstört

Im Jahr 2019 erklärte die unglückliche Lotto-Gewinnerin: „Das Geld hat für mich nur zu Kummer geführt. Es hat mein Leben zerstört.“ Nachdem bei ihr eine ernsthafte Krankheit festgestellt wurde, gab sie ihr 1 Million Pfund teures Haus auf, wie „The Mirror“ berichtet. Sie zog in einen kleinen Bungalow, wo sie kurze Zeit später auch vereinsamt starb.

Lee Ryan gewann im Jahr 1994 und gab sein Lotto-Gewinn für Luxusgüter, wie Autos, einen Helikopter und eine 2 Millionen teure Villa aus. Später wurde er jedoch verhaftet, weil er mit gestohlenen Autos handelte. Er verlor sein komplettes Vermögen und war sogar eine Weile obdachlos. Später gab er an, dass er überzeugt sei, dass ein Fluch auf seinen Gewinn lag. Dies sind nur wenige von vielen Schicksalen, die Lotto-Gewinner erfahren haben, aber es zeigt, warum viele an den sogenannten „Lotto-Fluch“ glauben, der immer wieder Gewinner heimsucht.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.