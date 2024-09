Lotto-Spieler aus NRW freut sich über Geldregen – frech, was er dafür ausgegeben hat

Gerade erst sorgte Lotto-König Chico für Furore! Denn erst trennte er sich von seinem heiß geliebten Ferrari, dann legte er auf einmal ein Geständnis über seine Schulden ab. Nach eigenen Angaben kostete die Luxus-Karre ihn „zu viel im Unterhalt“. Mehr dazu liest du hier >>>.

Bei der Summe, die jetzt mal wieder ein Lotto-Spieler aus NRW abräumte, kann der Dortmunder aber nur müde lächeln. Gerade mal eine knappe Million Euro war für ihn drin. Doch was er dafür lediglich investierte, ist kaum zu glauben.

Neuer Lotto-Millionär in NRW!

Die Lotterien Eurojackpot und Lotto 6aus49 haben wieder mal über das Glück zahlreicher Spieler entschieden. Und tatsächlich badet jetzt ein Glückspilz aus NRW, genauer gesagt aus dem Rhein-Kreis Neuss, im Geldregen! Dabei behielt er ein siegreiches Händchen beim Ankreuzen der richtigen Zahlen.

Während viele Spieler immer wieder Unsummen in Lotto-Scheine stecken, um ihr Glück zu steigern, ist es fast schon frech, was der Spieler aus NRW jetzt ausgegeben hat. Gerade mal 2,75 Euro soll er investiert haben. Denn der anonyme Tipper soll laut einer aktuellen Mitteilung von Montag (23. September) nur ein Spielfeld per Quicktipp gespielt haben.

Glückstreffer bringen 1,3 Millionen Euro

Doch der Glückstreffer sicherte ihm die ordentliche Summe von über 1,3 Millionen Euro. Er sollte aber nicht der einzige Glückspilz bleiben. Denn auch eine Tipper-Gemeinschaft konnte in der Samstags-Ziehung von WestLotto fast 2 Millionen Euro abräumen. Die satte Summe soll jetzt aber auf 30 Gewinnanteile aufgeteilt werden.

Auch ein anonymer Tipper aus dem Kreis Recklinghausen und ein Spieler aus dem Rhein-Sieg-Kreis bewiesen ein glückliches Händchen. Beide konnten sich im dritten Rang bei Eurojackpot und bei der Zusatzlotterie Super 6 jeweils über 100.000 Euro sichern. Ob sie sich davon auch den ein oder anderen Luxus-Artikel wie Lotto-König Chico gönnen werden, das wird die Zeit zeigen.