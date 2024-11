Lotto-Fail! Spieler erhalten nach Ziehung wichtige Nachricht – jetzt müssen sie handeln

Es ist wohl einer der größten Lotto-Fails in diesem Jahr. Bei der jüngsten Euromillions-Ziehung gab es einen großen Fehler. So wurden tatsächlich die falschen Zahlen kommuniziert. Verständlicherweise sorgte das für große Verwirrung unter den Spielern.

Der ein oder andere hat sicherlich bereits seinen Tippschein weggeschmissen, aus Wut darüber, nicht gewonnen zu haben. Ging es bei der aktuellen Ziehung doch um einen der größten Gewinne in der Geschichte der Lotterie. Diese hat sich darum nun an alle Spieler gewandt.

Lotto-Patzer! Lotterie vertut sich bei den Zahlen

Bei der Ziehung am Dienstag (27. November) ging es um sage und schreibe 177 Millionen Pfund. Die umgerechnet gut 212 Millionen Euro kommen dem drittgrößten Gewinn innerhalb der Geschichte der britischen Lotterie gleich. Bisher wurden nur 2022 noch zwei größere Jackpots geknackt: knapp 185 Millionen Pfund im Mai und 195 Millionen im Juli.

Auch interessant: Lotto: 72-Jährige jubelt nach Mega-Gewinn – was sie sich jetzt kaufen will, hätte niemand erwartet

Ein glücklicher Gewinner könnte sich also nun über diese lebensverändernde Summe freuen. Allerdings hat sich die Lotterie bei der Bekanntgabe der Zahlen einen Fauxpas erlaubt. So hängte man bei der Auslosung unerwartet eine zusätzliche Nummer hinten an. Die Spieler waren dementsprechend verwirrt. Denn so hätte tatsächlich niemand gewonnen.

+++ Lotto-Spieler kassiert Jackpot – seine fiese Reaktion gegenüber seiner Mutter macht sprachlos +++

Lotterie wendet sich an Spieler

Euromillions hat daraufhin alle Spieler darum gebeten, ihre Tickets erneut zu prüfen – nun anhand der korrigierten Gewinnzahlen. Diese lauten: 07, 11, 25, 31 und 40 mit den Zusatznummern 09 und 12. Bleibt nur zu hoffen, dass die Spieler ihre Scheine nicht bereits weggeschmissen haben. Ob – und wenn ja – wer die Summe von 177 Millionen Pfund gewonnen hat, ist aufgrund des Missgeschicks noch nicht bekannt.

Das Geld würde denjenigen allerdings unmittelbar reicher machen als beispielsweise One-Direction-Star Harry Styles, wie die „Sunday Times Rich List“ aufzeigt. Dieser soll etwa 175 Millionen Pfund schwer sein. „Der Gewinn hat ihn einen Platz auf der Reichenliste der Nationallotterie eingebracht, da er der drittgrößte Gewinner der Nationallotterie aller Zeiten geworden ist!“, zeigt sich diese begeistert. „Was für ein wunderbarer Gewinn kurz vor Weihnachten, und wir können es kaum erwarten, diesen erstaunlichen Gewinn auszuzahlen.“

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.