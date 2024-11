Lotto-Spieler kassiert Jackpot – seine fiese Reaktion gegenüber seiner Mutter macht sprachlos

Wer im Lotto gewinnt, will meist allen seinen Lieben und Bekannten gleich davon erzählen. In der Hoffnung, dass sie sich alle für einen freuen. So einen besonderen Tag gemeinsam feiern zu können, vervielfacht das eigene Glück ungemein.

Doch dieser Lotto-Gewinner wollte die freudige Nachricht nicht mit allen teilen, ganz besonders nicht mit seiner Mutter. Allerdings hatte er dafür auch einen guten Grund.

Lotto-Gewinner verschweigt seiner Mutter alles

Der Spieler hatte an einer Auslosung der People’s Postcode Lottery teilgenommen, bei der man aufgrund der eigenen Postleitzahl gewinnen kann und sich den Jackpot mit allen anderen Spielern mit der gleichen Zahl teilt. So bekam er zwar nicht das ganze Geld, dafür aber immerhin noch umgerechnet knapp 120.000 Euro.

Der englische Lkw-Fahrer aus Lincolnshire wird damit zwar nicht sein ganzes Leben umkrempeln, sich dafür aber den ein oder anderen Traum verwirklichen können. Warum er aber seine Mutter davon nichts erzählen wollte? Das erklärte er in einem Interview zuletzt selbst.

Lotto-Gewinner will Mutter überraschen

Als einer von neuen Nachbarn, die bei der Postcode Lottery gewonnen hatten, konnte er nun ganze 100.000 Pfund sein Eigen nennen. Ein ordentliches Sümmchen. Seiner Schwester erzählte er die Nachricht sofort, seiner Mutter allerdings nicht, obwohl die sogar verantwortlich dafür war. Schließlich wohnte er noch bei ihr und dadurch teilten sich die beiden dieselbe Postleitzahl. Doch wusste seine Mutter nicht einmal, dass ihr Sohn überhaupt Lotto spielte.

+++ Lotto-Hammer! Es passiert bereits zum vierten Mal +++

Wie in der „Sun“ zu lesen ist, hat ihr Sohnemann tatsächlich vor, sie mit der Neuigkeit zu überraschen. Und das gleich auf doppelte Weise. „Sie wird verblüfft sein, wenn ich ihr sage, wie viel ich gewonnen habe“, freute sich der Spieler schon auf ihr Gesicht. Denn er wollte sie ebenfalls an dem Gewinn teilhaben lassen.

Lotto-Gewinner will sich und Familie verwöhnen

„Die Betreuung meiner Mutter ist das Wichtigste. Ich bin ein Familienmensch und die Familie ist für mich immer am wichtigsten“, so der Gewinner. Daher wolle er sie und seinen Liebsten beim kommenden Weihnachtsfest ordentlich beschenken. Allerdings dachte er dabei auch ein wenig an sich.

So wolle er nun ausziehen und sich ein Eigenheim in der Nähe suchen. Auch den Führerschein und ein Auto wolle er sich leisten, um endlich seine Nichten und Neffen herumkutschieren zu können. Ein echter Familienmensch eben.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.