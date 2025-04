Lotto: Deutscher räumt beim Eurojackpot ab – vier Jahre später geschieht das Unfassbare

1 zu 31 – das ist die minimalste Chance, um beim Lottospiel „6 aus 49“ überhaupt irgendetwas zu gewinnen. Für den Hauptgewinn, also den Super-Sechser (sechs Richtige plus Superzahl) liegt die Wahrscheinlichkeit dagegen bei 1:140 Millionen – genauso wie beim stattlichen Eurojackpot. Beim letztgenannten konnte ein Deutscher vor wenigen Jahren zumindest eine ansehnliche sechsstellige Summe abräumen.

Jetzt, vier Jahre später, ist das Unglaubliche passiert! Eines ist klar: Damit hätte der Lotto-Glückspilz nie gerechnet.

Deutscher erlebt Lotto-Wahnsinn

Im Jahr 2021 lag der Mann aus Stendal mit seinen Tipps bei bei fünf Zahlen und einer Eurozahl richtig – der Lohn: ein satter Eurojackpot-Gewinn in Höhe von 381.000 Euro! Ein Glücksgefühl, dass bei dem mittlerweile 32-Jährigen wohl ein kleines Lotto-Fieber auslöste. Doch was vier Jahre später geschah, hätte wohl selbst er nicht erahnen können.

An einem Freitagabend Anfang 2025 gab der Stendaler einen weiteren Lotto-Schein ab. Laut „Bild“ hatte er sich jedoch beim Ausfüllen vertan – und versehentlich auf ganz andere Zahlen gesetzt als ursprünglich geplant. Doch genau das sollte sich als Glücksgriff erweisen.

+++ Essener im Lotto-Rausch – dieser Trick macht ihn zum Millionär +++

Denn genau diese vertippten Ziffern führten zu einem Gewinn von mehr als 115.000 Euro! Der junge Mann scheint ein goldenes Lotto-Händchen zu haben!

Halbe Million innerhalb von vier Jahren

Somit hat der Stendaler innerhalb von vier Jahren rund eine halbe Million Euro im Lotto gewonnen. Was er mit so viel Geld machen will? Das verrät der Glückspilz nun: Er möchte seinen ersten Gewinn in eine Immobilie steckte.

Der zweite Gewinn geht in einen langersehnten Abenteuerurlaub! Wohin genau? Das ist noch ein Geheimnis, aber eins steht fest: Es wird eine Reise, die er so schnell nicht vergessen wird.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.