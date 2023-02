Lidl: Neuer Service in diesen Filialen – auch Kunden in Deutschland betroffen?

Lidl hat in Österreich einen neuen Service ins Leben gerufen! Könnte dieser auch schon bald zu uns nach Deutschland kommen?

Lidl und die Foodsharing-App „Too Good To Go” machen gemeinsame Sache! Auf Nachfrage von dieser Redaktion verkündete der Discounter-Riese: „In Österreich sind insgesamt sechs Filialen in Graz beim mehrmonatigen Testlauf dabei.“

Lidl-Angebot auch schon bald bei uns?

Ob das Angebot nach Deutschland kommt, ist bislang unklar. Lidl beteiligt sich aber an der „Oft länger gut“-Kampagne der Organisation „Too Good To Go“. Ein auffälliger „Ich halte oft länger, als man denkt“-Aufdruck klebt dabei auf verschiedenen Produkten, wie das Unternehmen auf Nachfrage dieser Redaktion mitteilte.

Seit dem 1. Februar können Lidl-Kunden in Graz die „Too Good To Go“-App zur Lebensmittelrettung nutzen und testen. Bis Ende April können Lidl-Kunden einwandfreie Lebensmittel, die tagsüber nicht verkauft wurden, zu einem günstigen Preis erwerben. Die Nahrungsmittel gibt es in einer Überraschungskiste. Die Kunden wissen also nicht, was drin ist.

Wie die Wirtschaftsfachzeitung „medianet“ berichtet, kommen in die Kiste zum Beispiel Fleisch, Fisch, Milch- und Trockenprodukte, aber auch Brot vom Vortag. Der Inhalt hängt davon ab, was am Tag übriggeblieben ist. Für eine Kiste zahlst du 3,99 Euro. Im Gegenzug soll es Ware im Wert von mindestens 12 Euro geben. Die App kostenlos.

Lidl führte bereits die „Rettertüte“ ein.

„Lebensmittelverschwendung ist ein globales Problem. Ein Drittel aller Lebensmittel landet im Müll. Dabei könnte vieles davon bedenkenlos konsumiert werden. Diese Verschwendung müssen wir stoppen. Denn Lebensmittel retten bedeutet auch Klimaschutz“, erklärt Simon Lindenthaler, Leiter Unternehmenskommunikation und CSR bei Lidl Österreich.

Bereits im letzten Jahr führte Lidl die sogenannte „Rettertüte“ ein (Wir berichteten). Hier können äußerlich nicht mehr ganz so perfekte, aber immer noch genießbare Obst- und Gemüseprodukte, vergünstigt erworben werden. Der Preis liegt bei drei Euro.