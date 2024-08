Lidl sorgt mit Produkten für Aufsehen – deutsche Filialen kassieren fiesen Seitenhieb! „Unverschämt“

Dass sich ausländische Supermärkte und Discounter von deutschen unterscheiden, lässt sich im Urlaub immer wieder aufs Neue feststellen. Nur weil etwa der gleiche Markenname wie Lidl, Aldi und Co. draufsteht, heißt das noch lange nicht, dass die Märkte auch in jedem Land gleich aussehen.

Doch auch beim Blick in die Regale fällt es Kunden oft wie Schuppen von den Augen. Viele lassen es sich dabei auch nicht nehmen, in den Regalen mal ausführlich nach neuen Produkten zu stöbern, die es zu Hause so nicht gibt. Bei Lidl in der Schweiz konnten Kunden kürzlich fündig werden. Die ausländischen Kollegen lassen deutsche Filialen in einem Punkt ganz schön alt aussehen!

Lidl: Schweiz vs. Deutschland

Allergien und Unverträglichkeiten sind im Jahr 2024 so präsent wie nie. Mittlerweile scheint es jegliche Form von Ernährung, zum Teil angepasst an persönliche Beschwerden oder Bedürfnisse, zu geben. Dabei müssen die Supermärkte und Discounter natürlich auch mitziehen und ihren Kunden alles für ihr Wohlbefinden liefern.

Bei Lidl in der Schweiz scheint man diese Entwicklung verinnerlicht zu haben. Zöliakie – vielen auch besser bekannt als Glutenunverträglichkeit – ist für viele Menschen heutzutage Belastung genug, bekommen sie von herkömmlichen Brot- oder Nudelprodukten oft fiese Magenprobleme. Beim Schweizer Discounter hat man vor kurzem deshalb kurzerhand glutenfreie Aktionsartikel angeboten. Von Pizza Margherita bis hin zu Backmischungen war für jeden glutenfreien Geschmack scheinbar etwas dabei.

In einer Facebook-Gruppe machten von Zöliakie betroffene Lidl-Kunden ihrem Ärger Luft: „Schaut mal Lidl in Deutschland – die Kollegen aus der Schweiz sind viel schneller beim Anbieten von glutenfreien Produkten. Wie wäre es, wenn ihr auch Aktionen macht oder euer glutenfreies Angebot erweitert – und nicht verkleinert!“ Scheinbar sind deutsche Lidl-Filialen aber damit gar nicht allein.

Kunden-Wünsche bleiben unerhört

Denn auch eine österreichische Kundin meldet sich in der Kommentarspalte zu Wort: „Bitte hier in Österreich auch! Danke!“ Aus den Kommentaren deutscher Kunden ist dagegen viel Frust herauszulesen: „Mir hat Lidl unfreundlich(!) geantwortet – aus wirtschaftlichen Gründen hätten sie glutenfrei so stark in Deutschland reduziert. Unverschämt“, gibt etwa eine Kundin zu bedenken. Auch eine andere wird deutlich: „Wenn ich in den Lidl-Filialen nachfrage, stoße ich generell auf Unverständnis.“

Eine Nachfrage unserer Redaktion, ob Lidl in Deutschland vorhat, auf die Wünsche nach glutenfreien Produkten seiner Kunden zu reagieren, blieb bislang unbeantwortet. Muss die deutsche Kundschaft ihre Träume also begraben?