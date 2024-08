Lidl: Kunden verzweifeln an Aktionsprodukten! „Sind die überhaupt in den Verkauf gegangen?“

Wer in den Urlaub fliegt und sein Gepäck mit einem mulmigen Gefühl aufgibt oder wer sein Portemonnaie und den Haustürschlüssel regelmäßig verlegt, der kann seit einigen Jahren einen Airtag an etwaigen Gegenständen befestigen. Meist müssen Interessierte dafür jedoch ganz schön tief in die Tasche greifen und bei einigen Herstellern satte 100 Euro auf den Tisch legen. So fragen sich viele zurecht: Geht das nicht auch günstiger? Der Discounter Lidl sagt „Ja“, doch scheinen seinen Kunden bereits wenige Tage nach der großen Ankündigung enttäuscht zu sein.

Ein Airtag zum Schnäppchenpreis. Lidl ist für seine günstigen Angebote wohl bekannt, doch können die Kunden trotzdem kaum glauben, was sie da im Prospekt vor sich sehen. Kurzerhand entschließen sich etliche Technikbegeisterte zum Kauf der günstigen Alternative und verzweifeln schließlich daran.

Lidl-Kunden machen ihrem Unmut Luft

„Wiederfinden smart gemacht!“ Mit diesem Spruch bewirbt Lidl den Smart Tag Finder für nur sage und schreibe 4,99 Euro. Doch kann der auch was? Genau dieser Frage wollen etliche Kunden auf den Grund gehen und stehen am Donnerstag, den 25. Juli, mit scharrenden Hufen vor dem Discounter-Eingang. An der Sonderverkaufsfläche angekommen, müssen sie jedoch entrüstet feststellen: Weit und breit gibt es keinen der kleinen Tags zu kaufen.

“Daher die Frage, Lidl: Sind die Smart Tag Finder überhaupt in den Verkauf gegangen”, erkundigt sich einer auf der Plattform X (ehemals Twitter). „Bei uns im großen Lidl, der normalerweise von Aktionsartikeln immer eine große Anzahl bekommt, gab es um 7 Uhr genau vier Stück im Verkauf“, nimmt daraufhin ein anderer an der regen Diskussion teil. Vier Smart Tags für viele neugierige Kunden, die sich ein echtes Schnäppchen erhoffen? Das scheint ein bisschen wenig.

“Ist einfach nicht ok, Werbung für Dinge zu machen, die dann nicht vorrätig sind“, heißt es von weiteren Seiten in den sozialen Netzwerken. „Klassisches Lockangebot“, macht ein anderer seinem Ärger Luft. Die Kunden scheinen enttäuscht und verzweifeln regelrecht an dem erhofften Aktionsangebot. Wieso die Tags bei Lidl allem Anschein nach nicht oder zumindest nicht vollständig in den Verkauf gegangen sind, bleibt zunächst unklar.