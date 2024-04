Lidl, Rewe und Edeka: Getränke-Hersteller vor dem Aus – Kunden haben das Nachsehen

Gerade erst gab es aus der Getränke-Welt gute Nachrichten zu vermelden. Denn während der Corona-Pandemie musste der Hersteller Tropicana die Reißleine ziehen. Die drastische Folge: Die beliebten Punica-Getränke verschwanden im Herbst 2022 aus den Regalen von Rewe, Lidl, Edeka und Co. Doch Anfang April diesen Jahres kehrten sie wieder in die Märkte zurück (wir berichteten).

Doch wo eine gute Nachricht ist, ist meist auch eine Schlechte nicht weit. Denn nun hat ein bekannter Getränke-Hersteller seine Insolvenz vermeldet. Für Kunden von Lidl, Rewe und Edeka bedeutet das nichts Gutes, müssen sie schon bald sehr wahrscheinlich auf ein alkoholisches Getränk verzichten.

Lidl, Rewe und Edeka: Jetzt ist es offiziell!

Ausgerechnet einen deutschen Hersteller hat es jetzt schwer getroffen. Dabei handelt es sich um das Start-up Elephant Gin GmbH. Das geht jetzt aus einer offiziellen Bekanntmachung des Amtsgerichts Berlin-Charlottenburg hervor.

Auch bei den Supermärkten und Discountern Rewe, Edeka und Lidl war der Gin der Marke bislang in den Regalen zu finden. Doch Elephant Gin soll nicht nur in Deutschland, sondern auch in 30 weitere Länder exportiert worden sein. Was sind also die Gründe für das drohende Aus?

Inflation hinterlässt abermals ihre Spuren

Daran soll neben der anhaltenden Inflation außerdem die sinkende Kaufnachfrage schuld sein. Auch der Preis könnte für viele Kunden ein Argument gegen den Kauf gewesen sein, lag er für eine Flasche Elephant Gin doch bei 34,90 Euro.

Die mögliche Pleite des deutschen Start-ups ist aber nicht nur ein schwerer Schlag für die Kundschaft von Lidl, Rewe und Edeka. Elephant Gin hatte pro verkaufter Flasche 15 Prozent des Gewinns an ein Elefantenschutzprojekt in Afrika gespendet. Dafür sei eine eigene Organisation – die Elephant Gin Foundation – gegründet worden. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob der Hersteller vielleicht doch nochmal die Kurve bekommen wird.