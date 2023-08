Lidl, Rewe und Co.: Beliebtes Produkt fällt gnadenlos durch – hiervon solltest du besser die Finger lassen

Duftende Backwaren wie Brötchen, Brezeln und Brote – in Supermärkte und Discountern verführen sie mit günstigen Preisen.

Doch wer kann die besten Brötchen backen? Im gnadenlosen Vergleich zwischen Giganten wie Lidl, Aldi und Rewe bahnt sich einer einen genüsslichen Vorsprung.

Lidl, Rewe und Co.: „Würde durchfallen“

Backwaren sind beim Bäcker meist teurer als im Supermarkt oder Discounter. Aber sind sie dort auch genauso gut? Beim Discounter Lidl zählen diese sogar zu den meist verkauften Produkten. Im SWR-Marktcheck schlüpfen zwei Bäckermeister in die Rolle des Detektivs, um die Wahrheit aus der Backstube von Lidl, Aldi und Rewe zu zaubern.

Mit den Geschmacksknospen auf Hochtouren machen sich die Bäckermeister an ihre Aufgabe, ohne zu wissen, welcher Leckerbissen aus welcher Backstube stammt. Ein wahres Dreier-Duell entfaltet sich, als die herkömmlichen Brötchen in den Ring steigen. Die Lidl-Brötchen kassieren Kritik. Man wirft ihnen vor, die perfekte Backzeit verfehlt und eine Vorback-Session absolviert zu haben. Würde ein Lehrling in der Bäckerprüfung mit solchen Brötchen durchkommen? Manfred Stiefel, einer der Bäckermeister, schüttelt bedauernd den Kopf: „Der würde durchfallen.“

Lidl, Rewe und Co.: „Wir backen frisch“

Lidl jedoch kontert: „In unseren über 3.250 Lidl-Filialen backen wir täglich mehrmals frisch. Unsere Backwaren, wie zum Beispiel Brot und Brötchen, werden als Teiglinge oder schonend vorgebackene Rohlinge tiefgekühlt in die Filialen geliefert.“ Und wer zieht als Brotkönig aus diesem Gefecht hervor? Aldi schnappt sich die Brötchen-Krone, während Rewe sich mittelmäßig schlägt.

Doch was ist mit den lockenden Verführungen wie Brezeln und Knusperbrot? Hier behält Lidl das Zepter fest in der Hand. Während die Aldi-Brezeln auf den hinteren Plätzen rangieren, kann Lidl in Knackigkeit, Geschmack und Aussehen punkten. Das Krustenbrot gibt sich ähnlich siegesgewiss.

Auch das Mehrkornbrot wird von den Bäckermeistern unter die Lupe genommen. Und hier entpuppt sich Rewe als unerwarteter Champion. Doch ein glasklarer Sieger? Fehlanzeige. Lidl schnappt sich zwar zwei von vier Medaillen, doch ein unangefochtener König des Backofens will nicht gekürt werden.