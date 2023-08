Rewe, Kaufland, Edeka und Aldi tun es schon – zieht jetzt endlich auch Lidl nach?

Der digitale Wandel macht auch vor den Supermärkten und Discountern keinen Halt. In immer mehr Läden kannst du inzwischen nicht mehr nur per Karte, sondern auch mit dem Smartphone zahlen. Und auch werbetechnisch hat sich inzwischen einiges bei Rewe, Kaufland, Edeka und Aldi verändert.

Heutzutage gibt es wohl kaum noch jemanden, der kein Handy besitzt. Immerhin kannst du mit dem kleinen viereckigen Gerät so einiges anstellen: Fotografieren, Chatten, ja sogar deine Schritte zählen, um nur drei Dinge aufzuzählen. Ohne Handy aus dem Haus zu gehen, kommt für viele Menschen nicht infrage. Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter. Und das machen sich auch Rewe, Kaufland, Edeka und Aldi für ihre Werbestrategie zunutze.

Rewe, Kaufland, Edeka und Aldi: Prospekt per Whatsapp

So bieten alle vier Supermärkte beziehungsweise Discounter ihre Prospekte per Whatsapp an. Immerhin hatten laut Statista 2021/22 rund 71 Prozent der Menschen in Deutschland den Messenger-Dienst installiert. Für Rewe, Kaufland, Edeka und Aldi also eine geeignete Plattform, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Doch was ist eigentlich mit Lidl?

Der Discounter-Riese bietet seinen Kunden in Deutschland bislang keine Prospekte per Whatsapp an. Wie verschiedene Medien, darunter die „Lebensmittel-Zeitung“, berichten, sieht das in Belgien inzwischen ganz anders aus: In unserem Nachbarland bietet Lidl nun Werbeprospekte per Whatsapp an – und streicht dafür im Gegenzug in einigen Regionen die Papier-Prospekte. Rewe ging übrigens kürzlich einen noch radikaleren Schritt: Der Supermarkt hat die Papierwerbung in Deutschland seit einigen Monaten sogar komplett eingestellt. Das wurde unter anderem mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens begründet.

Kommt auch das Lidl-Prospekt per Whatsapp?

Aber zurück zu Lidl. Dürfen sich Whatsapp-User bald über Prospekte des Discounters in der App freuen? Unsere Redaktion hat bei Lidl nachgefragt. „Der Haushaltshandzettel ist ein zentrales Medium unserer Marketingaktivitäten, mit dem wir Kunden über kommende Angebote und neue Produkte informieren. Die Verteilung des traditionellen Handzettels erfolgt in definierten Gebieten, die kontinuierlich geprüft und angepasst werden, zudem liegen Prospekte in den deutschlandweit über 3.250 Lidl-Filialen aus“, heißt es von einer Sprecherin.

„Grundsätzlich bleiben wir am Puls der Zeit und orientieren uns an der Mediennutzung sowie den Wünschen unserer Kunden, die auch heute noch überwiegend den traditionellen Handzettel bevorzugen. Aber auch der digitale Handzettel nimmt immer mehr an Bedeutung zu, daher informieren wir unsere Kunden über die kommenden Angebote ebenfalls digital unter anderem auf unserer Website, über die Lidl Plus-App sowie durch unseren Newsletter.“

Lidl verzichtet erst einmal auf Whatsapp

Ob es bei Lidl künftig das Whatsapp-Prospekt geben wird, lässt die Sprecherin also offen. Ganz ausgeschlossen ist es aber nicht. So lange müssen sich die App-Nutzer eben mit den Prospekten von Rewe, Kaufland, Edeka und Aldi zufriedengeben.