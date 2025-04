Aldi, Lidl und Co. schrauben bei Organgensaft an den Preisen – werden andere Supermärkte folgen?

Die Deutschen und ihr Orangensaft – das ist beinahe eine echte Vitamin-C-Romanze. Satte 6,8 Liter hat im Schnitt jeder im letzten Jahr getrunken. Doch die Liebe zum Saft wurde zuletzt ganz schön auf die Probe gestellt: Miese Ernten und explodierende Produktionskosten machten aus dem Frühstücksklassiker fast schon ein Luxusgut.

Teilweise kletterten die Preise um über 60 Prozent. Nun schrauben auch Aldi, Lidl & Co. an den Preisen – werden nun weitere Supermärkte folgen?

Aldi, Lidl & Co.: O-Saft steigt deutlich im Preis

Viele Kunden von Aldi, Lidl & Co. entschieden sich zuletzt aufgrund der hohen Preise nicht mehr den O-Saft zu kaufen. Und das, obwohl er neben ordentlichen Zucker auch ein paar gute Argumente mitbringt: Vitamin C, sekundäre Pflanzenstoffe sowie zahreiche Immunsystem-Booster.

Doch jetzte senken die Discounter-Filialen von Aldi, Lidl & Co. die Preise für ihre Saftsorten. Laut „Lebensmittelzeitung“ purzeln die Preise bei vielen Eigenmarken um 10 bis 20 Cent – Grund seien sinkende Rohstoffpreise.

Discounter bietet O-Saft günstiger an – die Gründe

Konkret heißt das: Der Preis für 100 % Orangensaft wurde auf 2,19 Euro pro Liter gesenkt – zuvor lag er bei 2,39 Euro. Auch Bio-Orangensaft wurde etwas günstiger: Bei Aldi und Norma kostet die Packung nun 2,65 Euro statt 2,75 Euro. Nektare und Fruchtsaftgetränke wurden ebenfalls im Preis reduziert – eine 1,5-Liter-Packung Nektar gibt es jetzt für 1,99 Euro anstelle von 2,19 Euro.

Auch andere beliebte Durstlöscher wie Eistee und Apfelsaft sind günstiger zu haben: Naturtrüber Apfelsaft (1 Liter) liegt nun bei 1,39 Euro, was einem Preisnachlass von zehn Cent entspricht, während die klare Variante (1,5 Liter) mit 1,59 Euro sogar um 20 Cent im Preis gesenkt wurde.

Bringt das die Preis-Wende? Na ja – so richtig günstig wie früher wird’s wohl erstmal nicht. Auch wenn Aldi & Co. vorpreschen, ist der Preis in vielen anderen Supermärkten noch deutlich höher. Ob die Konkurrenz nachzieht, bleibt offen.