Kaufland: Diese „Mogelpackung“ toppt alles – „Inflation kickt anders“

Horrende Lebensmittel-Preise hielten Verbraucher zuletzt ordentlich in Atem. Der Blick auf den Kassenbon nach dem Einkauf ist für die meisten alles andere als angenehm. Zudem machen Supermärkte und Discounter immer wieder Schlagzeilen mit sogenannten Mogelpackungen. Bedeutet: Der Preis bleibt gleich, der Inhalt des Produkts wurde aber klammheimlich reduziert. Doch was hat es mit dieser „Mogelpackung“ von Kaufland auf sich?

Mogelpackungen sind für Kunden ziemlich ärgerlich und bleiben oft unbemerkt. Immerhin stellen sich die Unternehmen möglichst geschickt an, damit die Kunden von den versteckten Preiserhöhungen nichts mitbekommen. Doch dieser Vorfall aus einem Kaufland-Markt ist zu offensichtlich, um darüber hinweg zusehen.

TikTok-Nutzer amüsieren sich prächtig über leere Verpackung

Wie der „Merkur“ berichtet, machte eine Frau in einer Kaufland-Filiale jetzt eine sehr kuriose Entdeckung. Sie fand eine vollkommen leere Packung Hähnchenbrust! In einem TikTok-Video ging die Frau mit dem Vorfall an die Öffentlichkeit. „Wenn du bei Kaufland bist und dann das siehst“, sagt eine Stimme aus dem Off. „Inflation kickt anders“, heißt es in der Bildunterschrift.

Ist DAS der Grund für die leere Verpackung?

Und die TikTok-Nutzer sind bei diesem Anblick ziemlich verwirrt, amüsieren sich gleichzeitig aber auch köstlich über die leere Verpackung. „Du musst mir nichts mitbringen“ oder „Die neue ‚light‘ Version“ heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Eine Person schreibt: „Falls jemand nix essen will oder einfach nichts im Kühlschrank haben will.“

Eine Person meint auch die mögliche Antwort für die leere Verpackung bei Kaufland zu kennen: „Das sind Platzhalter, damit auch Aushilfen wissen, wo was rein kommt“, wird er vom „Merkur“ zitiert. Eine weitere Frau zeigt Verständnis: „Passiert. Auch Maschinen machen Fehler.“ Bleibt nur zu hoffen, dass die Verpackung niemand gekauft hat und zuhause dann eine böse Überraschung erlebte…