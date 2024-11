Lidl: Kurz vor Jahresende steht es fest – Kunden sind mit verantwortlich

Der Lebensmitteleinzelhandel ist eine der wohl dynamischsten Branchen überhaupt in Deutschland. Der Wettbewerb zwischen Lidl und der Konkurrenz ist groß. Vor allem zur Weihnachtszeit wissen die Marken mit emotionaler Werbung um Kundschaft zu werben.

Lidl ist dabei besonders erfolgreich und investiert viel in Werbung – das zahlt sich jetzt aus. Noch vor dem Weihnachtsfest kann der Discounter bei einem branchenbekannten Ranking auftrumpfen.

Lidl an der Spitze

Bei einem neuen Ranking im Lebensmitteleinzelhandel hat es der Discounter nicht nur unter die Top 10 geschafft, sondern führt sie auch noch an. Wie „Splendid Research“ anmerkt, hat die Marke im vergangenen Jahr auch ihre Werbeausgaben um 44 Prozent auf 537 Millionen Euro gesteigert – das zahlt sich nun offensichtlich aus.

Tatsächlich ist Lidl schon zum zweiten Mal hintereinander zur Top-Marke gekürt worden, landete 2022 noch auf Platz 2. Eine gezielte Marketingstrategie und hohe Investitionen in Werbung scheinen der Erfolgsgarant zu sein. Allerdings gehört zur Markenstärke nicht nur das – auch das Image und die Beliebtheit spielen eine große Rolle. Somit tragen auch die Kunden „Schuld“ daran, dass der Discounter weiterhin überzeugen kann.

Lidl investiert mehr als andere Marken

Lidl ist beliebt, bekannt und laut der Hamburger Marktforscher zudem gut darin, seine Kunden an die Marke zu binden. Viel hilft wohl viel. Doch landet auf Platz 2 tatsächlich eine Marke, die mit 281 Millionen Euro nur etwa die Hälfte in Werbung investiert. Edeka weiß auch ohne große Werbeausgaben zu punkten – vor allem im Print-Segment, so Statista.

Auf dem dritten Platz landet Aldi Süd und hängt Aldi Nord auf dem siebten Platz ganz schön ab. Hier siehst du das vollständige Ranking: