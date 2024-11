Lidl bringt seine Kunden zum Weinen – das steckt dahinter

Schoko-Nikoläuse, Lebkuchen und Adventskalender stehen längst in den Regalen von Lidl, Edeka & Co. Kein Wunder, schließlich ist in wenigen Wochen Heiligabend und die besinnliche Jahreszeit rückt näher. Doch nicht nur in den Supermärkten und Discountern, auch in der Werbung wird es weihnachtlich.

Während im vergangenen Winter Lidl mit „Einfach Weihnachten“ für ein entspanntes Fest und vor allem einen ruhigen Weihnachtseinkauf warb, wird es in diesem Jahr überraschend emotional. Viele hatten bei diesem Anblick Tränen in den Augen und waren in Gedanken bei ihren Familien.

Lidl: Weihnachtsclip wirbt mit Nächstenliebe und Humor

Dass gerade jetzt Werbeclips mit viel Emotion und persönlichen Geschichten erzählt werden, ist vielen Menschen bereits bekannt. Und nun hat Lidl für seinen neuesten Werbeclip sogar einen Oscar-Preisträger engagiert – was bei einer Länge von knapp vier Minuten auch kein Wunder ist. Und nicht nur das: Er rührt viele Menschen zu Tränen.

Warum? Nun, es geht um Luisa. Die Geschichte beginnt damit, dass das Mädchen mit seinen Freunden eine fröhliche Schlittenfahrt unternimmt, bei der ein Kind nicht mitfahren kann. Der Grund wird nicht genannt, aber möglicherweise fehlt ihm das Geld für einen eigenen Schlitten. Nach dieser traurigen Szene hilft das Mädchen einer älteren Frau, der ihre Lidl-Tüte heruntergefallen ist.

Zur Belohnung bekommt sie ein paar Zauberglocken. Und mit denen kann sie und ihre Familie allerhand anstellen. So wird aus Rosenkohl Spekulatius, der Plüsch-Wachbär erwacht zum Leben und plötzlich steht eine singende Weihnachtsband im Esszimmer. Nach und nach werden die Wünsche der Familie wahr, und nachdem Luisa in einer Lidl-Filiale frische Süßigkeiten bekommen hat, erinnert sie sich wieder an die traurige Schlittenszene.

Prompt verschwinden nicht nur alle Geschenke, auch die Dekoration und das Weihnachtsessen sind wieder weg. Daraufhin erscheinen die Gaben zuerst bei dem armen Jungen und dann bei unzähligen anderen Menschen, die sich sehr über den überraschenden Weihnachtssegen freuen.

„Tränen in meinen Augen“: User-Lob wegen Werbung

Am Ende sieht man den Jungen – der eine Lidl-Mütze trägt – und Luisa gemeinsam Schlitten fahren. Er freut sich nicht nur über das Geschenk, sondern kann endlich mit den anderen spielen und Spaß haben. Logisch, dass bei dem emotionalen Video zahlreiche User berührt waren – prompt teilten sie ihre Gedanken.

„Ein solch schönes Weihnachtsvideo! Ich liebe dieses Video! Mit Tränen in meinen Augen habe ich es angeschaut“, schrieb so eine Userin. „Da hat sich LIDL selbst übertroffen. Gänsehaut“, freute sich auch eine andere Nutzerin.

HIER kannst du dir den emotionalen Werbeclip ansehen.

„Die Weihnachtszeit ist voller Magie und hat die Kraft, Wunderbares in den Herzen der Menschen zu bewirken! – Wir wünschen dir, allen deinen Nächsten und speziell auch all denen, die sich weniger gesegnet fühlen, eine wunderbare Weihnachtszeit!“, freute sich auch Lidl über all die Kommentare.